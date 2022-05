Perfekter Spieltag für Neckarau

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau die Tabellenführung ausgebaut. Nach dem 1:1 im Verfolgerduell zwischen FT Kirchheim und dem ASC Neuenheim hat das Team des Trainertrios Feytullah Genc, Richard Weber und Bernd Wiegand nun vier Punkte Vorsprung.

Neckarau – HD-Kirchheim 3:1 (1:1)

Es war von Beginn ein sehr intensives Spiel. Die SG HD-Kirchheim machte Druck, doch Neckarau stand gut. „Das Spiel war offen. Beide Teams versuchten, dem Spiel trotz der Hitze den Stempel aufzudrücken“, sagte der Neckarauer Coach Feytullah Genc.

Nach einer halben Stunde sah SG-Spieler Joshua Voigt nach einem Foul die Rote Karte (32.). Kirchheim stand nun tief und lauerte auf Konter über den quirligen Sinisa Sprecakovic. Die Gäste kamen so auch zum Tor. Einen zu kurzen Rückpass lief Sprecakovic ab, umspielte Keeper Clemens und traf ins leere Tor zur zum 1:0 (42.) für Kirchheim. Nach einer Flanke über Joshua Hofmann traf aber im Gegenzug Daniel Gulde per Kopf zum wichtigen Ausgleichstreffer vor der Pause – 1:1 (44.).

„In der zweiten Halbzeit war es dann ein Geduldspiel gegen tief stehende Kirchheimer. Wir hatten kaum Lücken und auch etwas wenig Bewegung“, sagte Genc. Doch nach einer schönen Flanke traf der frei stehende Patrick Piontek eine Viertelstunde vor Schluss per Kopf zur Führung. „Nun war der Widerstand der Gäste gebrochen“, betonte Genc. Idris Yildirim machte mit dem 3:1 (88.) alles klar. „Es war vor allem in der ersten Halbzeit ein ganz intensives Spiel gegen starke Heidelberger. In Unterzahl wurde es genauso schwierig, aber die Mannschaft hat gelernt“, befand Genc. vfl

Brühl – FC Türkspor MA 1:2 (0:2)

Nach dem Coup in Brühl haben die Mannheimer nur noch zwei Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz. „Wahnsinn, dass wir immer noch eine Chance auf den Aufstieg haben, das Unentschieden zwischen Neuenheim und Kirchheim hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Türkspor-Coach Serif Gürsoy. Die Mannheimer legten los wie die Feuerwehr und nutzten ihre Chancen zu Beginn der Partie. Nach seiner Sperre wieder dabei traf Rahmi Can Bas nach 120 Sekunden. Kadir Seker legte das 2:0 nach einer halben Stunde nach. Brühl versuchte im zweiten Durchgang eine Aufholjagd. Nach dem Anschluss von Jens Heuberger (87.) wurde es spannend, doch Türkspor rettete den Vorsprung über die Zeit. fct

FK Srbija – St. Leon 5:4 (2:3)

Die Feudenheimer haben ein Lebenszeichen gesetzt. Zunächst befand sich Srbija im Tiefschlaf und kassierte mit dem ersten Angriff des VfB das 0:1. Nach dem Schock erziele aber Redjep Kurt prompt den Ausgleich (10.). Srbija ging nach einem schönen Solo von Pitulic mit 2:1 in Front. St. Leon ließ sich aber nicht beirren und ging mit einer Führung in die Pause. Der zweite Durchgang startete turbulent. Erst gelang Srbija das 3:3, dann ging St. Leon wieder in Front, und gleich darauf schafften die Mannheimer erneut den Ausgleich. Drei Minuten vor Schluss gab es für den FK die Erlösung: Thorsten Kniehl gelang das 5:4. fk

