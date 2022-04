Patzer der Spitzenteams

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat es für den ASC Neuenheim und die FT Kirchheim am Wochenende jeweils nur zu Unentschieden gereicht. Doch der VfL Kurpfalz Neckarau nutzte die Patzer nicht aus und verpasste den Sprung an die Tabellenspitze. Mittendrin im Aufstiegsrennen ist nun wieder der FC Türkspor Mannheim. Der abstiegsbedrohte FK Srbija Mannheim musste hingegen den nächsten Dämpfer hinnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kürnbach – VfL Neckarau 3:1 (2:0)

Es war ein gebrauchter Tag für den VfL Kurpfalz. Bereits in der 5. Minute ging der Viertletzte aus Kürnbach durch Markus Steinmetz in Front. Kurz vor der Pause sah VfL-Keeper Osaigbovo Clemens auch noch die Rote Karte (41.). Da der VfL Kurpfalz keinen Ersatzkeeper hatte, musste mit Lukas Perz ein Feldspieler ins Tor. „Lukas hat das super gemacht“, sagte VfL-Trainer Feytullah Genc. Doch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte setzte es den nächsten Nackenschlag für Neckarau: Steinmetz erzielte das 2:0 (45.+2).

Nach dem 3:0 durch Marc Zengerle (56.) war die Partie praktisch entschieden. Doch der VfL Kurpfalz gab nicht auf und verkürzte durch Daniel Gulde auf 3:1 (60.). „Schade, dass wir den Sprung auf Rang eins verpasst haben, aber es sollte einfach nicht sein“, sagte Genc. vfl

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Türkspor – Schwetzing. 6:3 (3:3)

Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und sahen neun Treffer. „Wir haben viele gute Torchancen liegengelassen und hinten im ersten Durchgang zu viele Fehler gemacht“, beklagte Türkspor-Trainer Serif Gürsoy. „So stand es zur Pause statt 5:0 für uns 3:3. Aber im zweiten Durchgang wurde es besser.“ Da spielte der FC Türkspor vor allem in der Offensive groß auf und der Matchwinner hieß erneut Rahmi Can Bas, der die Mannheimer letztlich zu einem 6:3-Erfolg führte. „Nun wollen wir gegen Eppelheim gewinnen, dann haben wir das Endspiel gegen Neckarau“, sagte Gürsoy. fct

Ketsch – FK Srbija 4:0 (0:0)

Srbija spielte im ersten Durchgang gut mit und vergab in der 35. Minute durch Vuk Spanovic eine Großchance, als dieser aus kurzer Distanz vorbeizielte. Die SpVgg Ketsch bekam das Spiel nach dem 1:0 durch Mark Lenhard kurz nach der Pause in den Griff. Lenhard traf noch zwei weitere Male. Am Ende war Srbija mit dem 0:4 noch gut bedient. spvgg