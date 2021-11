Patti visiert Platz zwei an

Ried. Nach zuletzt zwei Niederlagen will die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt am 14. Spieltag der Fußball-C-Liga wieder punkten. Am Sonntag kommt die FSG Bensheim. Der FV Biblis II gastiert bei der „Dritten“ des SV Unter-Flockenbach.

Et. Bürstadt II – FSG Bensheim

Die Frage nach dem Ziel stellt sich für Daniel Patti nicht. „Wir wollen die drei Punkte holen“, macht Bürstadts Co-Spielertrainer deutlich. Nach den Niederlagen gegen Elmshausen (3:6) und bei Primus Hammelbach/Scharbach (1:4) fiel die Gruppenliga-Reserve mit 19 Punkten auf Rang neun ab. „Hammelbach war der stärkste Gegner bisher und stand sehr kompakt, aber wir hatten auch unsere Chancen. Leider sind uns wieder kurzfristig Spieler ausfallen, so dass uns auf manchen Positionen die Alternativen gefehlt haben“, erklärt Patti.

Für das Match gegen den Zwölften Bensheim (zehn Punkte) stehen hinter den Einsätzen von Heiko Dexler und Florian Weiß Fragezeichen. Weil zu Platz eins 20 Punkte fehlen, nimmt Patti jetzt Platz zwei ins Visier. Den belegt aktuell der VfL Birkenau II (27), der ein Spiel mehr auf dem Konto hat. „Du weißt nie, ob aus den oberen Klassen jemand abmeldet“, erklärt der Leistungsträger.

SV U.-Flockenbach III – FV Biblis II

„Die Fahrt ist weit, die Uhrzeit ist eklig und das Wetter wird es wahrscheinlich auch“, rechnet Biblis-II-Kapitän Kevin Gumbinger beim Siebten Unter-Flockenbach III (21 Punkte) nicht mit einem „Leckerbissen“. Nach dem 2:3 gegen den Vorletzten Zwingenberg liegt die FVB-Reserve (acht Punkte) jetzt einen Zähler über dem Strich. „Sicher kommt es auch darauf an, was Unter-Flockenbach von oben runterbekommt“, meint Gumbinger, der selbst wieder einsatzfähig sein sollte. Auch Patric Richter kommt wohl zurück. Mustafa Er (Knöchel) und Giuseppe Mililli (krank) sind fraglich, Giuliano Iovine (krank) fällt aus. cpa

