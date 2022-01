Patti übernimmt Eintracht-Reserve

Bürstadt. In der Fußball-C-Liga wird Daniel Patti die zweite Mannschaft von Eintracht Bürstadt bis Saisonende als Spielertrainer übernehmen. Der 38-jährige Offensivmann springt für Michael Wahlig ein, der im Oktober einen Achillessehnenriss erlitt. „Michael wird weiter die Jugend trainieren. Eine weitere Mannschaft wäre in seiner Situation aber eine zu große Belastung“, erklärt Bürstadts Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher. Die Zusammenarbeit zwischen der Eintracht und Wahlig, der die C1-Junioren des JFV Bürstadt betreut, ist damit jedoch nicht beendet. „Für die neue Runde werden wir Gespräche mit ihm führen. Er hat gute Arbeit geleistet, wir würden gerne mit ihm weitermachen“, kündigt der Sportchef an.

Auch mit Benjamin Sigmund, dem Spielertrainer des Gruppenliga-Teams, befinde man sich in Gesprächen. Beide Seiten haben demnach signalisiert, die Zusammenarbeit klassenunabhängig fortsetzen zu wollen. Sigmund, der die Eintracht zwischen 2016 und 2018 von der Kreisliga A in die Gruppenliga führte, ist seit Dezember 2015 als Übungsleiter an der Wasserwerkstraße tätig. Seit dem Rücktritt von Azzurri-Coach Martin im November ist der 42-Jährige der dienstälteste Fußballcoach im Ried. cpa