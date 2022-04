Packung für VfL vor 91 648 Fans

Barcelona. Vor einer neuen Weltrekordkulisse haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in der Champions League beim FC Barcelona eine Schlappe erlebt. Das Team von Trainer Tommy Stroot unterlag am Freitagabend im Halbfinal-Hinspiel beim Titelverteidiger mit 1:5 (0:4) und hat so gut wie keine Chance mehr auf den Einzug ins Endspiel. 91 648 Fans im Camp Nou sorgten für einen Zuschauerweltrekord im Frauenfußball.

Für das überragende Barça-Team trafen Aitana Bonmati (3.), Caroline Hansen (10.), Jennifer Hermoso (33.) und Alexia Putellas (38./85., Foulelfmeter). Jill Roord erzielte den Ehrentreffer (70.) für den VfL. dpa

