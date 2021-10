„Otto, lass uns das mal machen“

Essen. Es war eine der größten Sensationen in der Geschichte des Fußballs: Griechenland, erstmals überhaupt für eine EM-Endrunde qualifiziert, gewann 2004 in Portugal die Europameisterschaft. Jetzt ist die Geschichte dieses Triumphes in einem Dokumentarfilm erzählt worden. Wer könnte besser über den Film und den großen Coup des Außenseiters sprechen als Trainer Otto Rehhagel, in Griechenland verehrt als „König Otto“ oder als „Rehhakles“.

Otto Rehhagel im Essener Stadion an der Hafenstraße vor einem Plakat zum Film „King Otto“. © Kemme/o

Pünktlich auf die Minute betritt der Meister den Presseraum im Stadion an der Hafenstraße in Essen. Hier begann 1960 seine Profilaufbahn, längst lebt er wieder in seiner Geburtsstadt. Angeblich ist er 83, er ist rank und schlank, hat sich seinen jungenhaften Charme bewahrt und lässt die Erinnerungen sprudeln.

„Als wir nach Portugal kamen, haben viele gedacht: Ach ja, die Griechen spielen ja auch noch mit. Man hat uns unterschätzt, das war der entscheidende Fehler der anderen. Ich wusste, dass wir eine gute Mannschaft hatten, die Jungs waren in der Form ihres Lebens. Und selbstbewusst, denn schon die Qualifikation für die EM war ein Riesenerfolg.“

Charisteas historisches Tor

„King Otto“ heißt der Film von Regisseur Christopher André Marks, ein Amerikaner mit griechischen Wurzeln. In Athen gab es eine rauschende Premiere unter freiem Himmel, in Deutschland kommt der Film nach der ersten Präsentation in der Essener Lichtburg am 10. November in die Kinos. Die DVD ist zu Weihnachten auf dem Markt, im Frühjahr 2022 wird die Dokumentation im Fernsehen gezeigt.

„Das war eine super Geschichte, danach bin ich mit meinen Jungs gemeinsam essen gegangen – durch den unglaublichen Erfolg sind Freundschaften fürs Leben entstanden. Der Film dokumentiert hervorragend, dass auch Außenseiter ihre Chance haben. Bei uns hat der Sieg im Eröffnungsspiel etwas Besonderes ausgelöst – wir gewannen gegen den Topfavoriten Portugal, den Gastgeber mit dem jungen Superstar Ronaldo.“

Am 4. Juli 2004 traf Griechenland erneut auf Portugal – im Finale, nach 1:0-Siegen gegen Frankreich und Tschechien. Dank eines Tores von Angelos Charisteas und einer großen Defensivleistung krönten sich seine Griechen zum Europameister. War das der größte Erfolg seiner 40-Jährigen Trainerkarriere?

„Natürlich hatte der Titelgewinn weltweite Ausstrahlung. Die Begeisterung in Griechenland war riesengroß – für die Fahrt vom Flughafen ins Zentrum von Athen, die normalerweise eine dreiviertel Stunde dauert, brauchte unser Bus fünf Stunden, weil uns über eine Million Menschen empfingen.

Die meisten Erfolge feierte Rehhagel mit dem SV Werder Bremen, den er in einer über 14-Jährigen Amtszeit aus der 2. Liga Nord zurück in die Bundesliga, zu zwei Meisterschaften, zwei Pokalsiegen und zum Gewinn des Europapokals der Cupsieger führte. Die größte Sensation mit einem Verein gelang ihm mit dem 1. FC Kaiserslautern: Meister als Aufsteiger – einmalig in der Bundesligageschichte. Griechenland 2004, Lautern 1998 – sind solche Wunder heute noch möglich?

„Ich glaube das nicht, auch wenn wir gerade eine Situation in der Bundesliga haben, dass die Bayern nach einer Niederlage gleichauf sind mit Leverkusen und sie dort antreten. Aber ob das langfristig reicht, muss man abwarten. Wenn die Bayern auch in 20 Jahren noch deutscher Meister werden, dann gefällt das doch keinem. Es kann nichts mehr zusammenwachsen und reifen.“

Im Presseraum sitzt mitten unter den Journalisten – so wie früher bei den Pressekonferenzen – seine Frau Beate. Seine Jugendliebe, mit der er seit 55 Jahren verheiratet ist. Er blinzelt ihr zu und erzählt, wie sie sich 1960 beim Schlittschuhlaufen an der Essener Grugahalle kennengelernt haben. „Mein bester Berater war immer meine Frau. Sie hat auch den Anstoß gegeben, dass ich überhaupt nach Griechenland gegangen bin. Wir waren im Urlaub in Florida, als der Anruf vom Generalsekretär des griechischen Fußballverbandes kam. Als ich noch überlegte und an das letzte Länderspiel der Griechen gegen Deutschland dachte, sagte meine Frau: Griechenland? Otto, lass uns das mal machen.“