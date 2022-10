Offensive geschwächt

Neckarau. Der Frauenfußballoberligist TSV Neckarau kehrte mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck vom Hegauer FV zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am vergangenen Sonntag mussten die Neckarauerinnen auf die „Flügelflitzer“ Alessia Fioranelli und Inga Ehrenfried verzichten. Dieser herbe Verlust konnte im Offensivspiel der Gäste nicht kompensiert werden und so fehlte es an der nötigen Durchschlagskraft.

Kampfgeist allein reicht nicht

Hegau traf in der 25. Minute zum 1:0. Davon ließ sich der TSV Neckarau nicht unterkriegen und glich durch Nele Villing zum 1:1 (41.) aus. Nach der Halbzeitpause fanden die Gastgeberinnen zu alter Dominanz zurück und gingen durch Daniela Schwarz erneut in Führung (50.), die Marla Bönsch kurze Zeit später zum 3:1 (56.) ausbaute. Auch taktische Veränderungen durch Lena Trentl konnten das 4:1 (74.) der Gastgeberinnen nicht verhindern. Trotz des klaren Rückstands bewies der TSV Neckarau Kampfgeist, der durch das 4:2 (84.) von Elena Mathes belohnt wurde.

Mehr zum Thema Fußball Große Freude in Neckarau Mehr erfahren Fußball Nur wenige Offensivaktionen Mehr erfahren

Nun gilt es, für das Heimspiel am Samstag (17 Uhr) gegen den TV Derendingen neue Kräfte zu sammeln. tapi