Odenwald-Hoch soll FSG II beflügeln

Ried. Beim Fußball-B-Ligisten FSG Riedrode II ist in den vergangenen Tagen Ruhe eingekehrt. Dies liegt zweifelsfrei nicht nur daran, dass mit Tunjo „Toni“ Bozanovic ein erfahrener Mann die Nachfolge des langjährigen Trainers Andreas Zinke angetreten hat, sondern auch an den zuletzt guten Ergebnissen.

Zweimal fuhr die FSG-Reserve auf den kleinen Sportplatz in den Wald-Michelbacher Gemeindeteil Korsika und zweimal ging sie als Sieger hervor. Da stört es die tapferen Riedroder auch nicht, dass es sowohl gegen Türkspor Wald-Michelbach (4:3), als auch gegen die zweite Mannschaft der SG Odin (2:1) relativ knapp ausging. „Wichtig ist, dass wir uns erst einmal von den unteren Tabellenregionen entfernen haben“, freut sich Spielausschussmitglied Fabian Kreiling auf die Wende.

Hinsichtlich einer weiteren Aufwärtsentwicklung zeigt er sich optimistisch und verweist auf das Nachholspiel gegen den FSV Zotzenbach am 20. Oktober, bei dem Riedrode weitere Punkte für sich verbuchen kann. „Wenn wir aber gegen die zweite Mannschaft der TSV Auerbach gewinnen wollen, ist eine Leistungssteigerung notwendig“, warnt Kreiling vor einem starken Gegner und könnte sich insgeheim auch mit einem Unentschieden zufrieden geben. Zumal mit Ausfällen zu rechnen ist. „Das ist wie eine Wundertüte. Und wenn wir zwei Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft dazubekommen würden, hilft uns das sicherlich weiter“, fordert Kreiling Personal von oben an.

Tvgg Lorsch – SG Hüttenfeld

Nach eher verhaltenem Saisonstart läuft es bei der SG Hüttenfeld richtig gut, und mit dem 2:0-Heimsieg über den FV Hofheim hat sich die SGH in der Spitzengruppe etabliert. „Warum sollten wir den Abstand zu den führenden Teams wie Mörlenbach oder Rimbach nicht noch weiter verringern“, strebt Hüttenfels Trainer Hans Scheidel eine weitere Verbesserung im Klassement an.

Um dies zu erreichen, ist ein Auswärtserfolg gegen die zweite Mannschaft der Tvgg Lorsch, deren Sportplatz im Lorscher Süden in Richtung Hüttenfeld liegt, unbedingt erforderlich. „Ich komme nie auf die Idee, die Lorscher an ihrer jüngsten 0:4-Niederlage in Mörlenbach zu messen. Das Gesicht eines solches Gegners kann sich schnell wandeln, insbesondere wenn er Zuwachs aus dem Kader der eigenen ersten Mannschaft erhält“, will Scheidel wachsamen Auges in die vermeintlich leichte Auswärtsbegegnung gehen. Auch wenn einige Hüttenfelder Spieler ihrer Verletzungen noch nicht gänzlich auskuriert haben, sieht es personell gut beim Tabellenvierten aus.

SG Lampertheim – Gras-Ellenbach

Gut gespielt und dennoch 3:4 verloren. Beim Auswärtsspiel der SG Olympia/VfB Lampertheim gegen den TSV Weiher stimmte vieles, nur das Ergebnis nicht. Ein Heimsieg gegen den TSV Gras-Ellenbach würde den Lampertheimern gut zu Gesicht stehen.

Die haben derzeit personelle Probleme in der Abwehr, aber einen 44 Jahre alten Trainer Thomas Düpre, der sich – wie auch in Weiher – gerne auf seine Defensivqualitäten besinnt und als Verteidiger zeigt, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. hias