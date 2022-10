Noch Luft nach oben

Heddesheim. Seit Beginn dieser Saison steht mit Dominik Schmitt ein neuer Trainer an der Seitenlinie beim Fußball-A-Ligisten FV Fortuna Heddesheim II. Er trat dort das Erbe von Thomas Jöhl an, der die Verbandsliga-Reserve in den vergangenen Jahren in der Spitzengruppe der Liga etabliert hat. Diesen Weg fortzusetzen, ist das Ansinnen von Schmitt. „Wir wollen schon unter die ersten Fünf kommen. Und ich bin mir sicher, dass wir das erreichen“, sagt Schmitt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Derzeit deuten Platz acht und eine Bilanz von fünf Siegen, einem Remis und vier Niederlagen eher auf Mittelmaß hin. Doch Schmitt will sein Team nicht allein am Tabellenplatz messen. „Aufgrund von Verletzungen, Krankheit und Urlauben hat uns zeitweise der halbe Kader gefehlt. Dafür bin ich im Großen und Ganzen zufrieden“, betont Schmitt. „Insbesondere die Spiele gegen die Spitzenteams Lützelsachsen II, Käfertal und DJK Feudenheim haben wir unglücklich verloren. Wir haben aber gesehen, dass wir gegen diese Teams mithalten können.“

Personell nachlegen im Winter

Die Sorgenfalten werden aber nicht kleiner. Mit Tim Horak (Innenbandriss), Dennis Wetzel (Syndesmosebandriss) und Joshua Hassanzadeh fallen drei wichtige Spieler auf unbestimmte Zeit aus. „Wir hoffen, im Winter noch zwei, drei Verpflichtungen tätigen zu können. Mit potenziellen Verstärkungen bin ich aktuell in Kontakt“, kündigt Schmitt bereits Nachbesserungen an.

Mehr zum Thema Fußball-A-Klasse II SG startet durch Mehr erfahren

Bis dahin darf sich das aktuelle Personal beweisen. Im Spiel gegen den TSV Amicitia Viernheim II wird der nächste Dreier angepeilt. „Ich sage meinem Team jede Woche, dass es immer Einstellungssache ist – egal, wie der Gegner heißt.“ wy