Mannheim. Beim SV 98/07 Seckenheim geht der Blick wieder nach oben. Trainer Bartosz Franke hat eine neue Stabilität reingebracht, der Club wurde auch wieder attraktiv für externe Spieler. Mit Jozef Skandik (FV Nußloch), Vural Abdullah, Kerem Caliskan (FC Hochstätt Türkspor), Samir Elmatsabene (SV Enosis Mannheim) und Fisnik Myftai (ASV Fußgönheim) kamen fünf Neuzugänge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Franke, vor zwei Jahren stand Seckenheim vor dem Absturz in die B-Klasse. Wie haben Sie den SV 98/07 wieder flott gekriegt?

Bartosz Franke Bartosz Franke wurde am 17. Juni 1987 in Gliwice (Polen) geboren. Seine Jugendvereine lauteten Phönix Schifferstadt, TSG Hoffenheim und SV Waldhof. Später lief er für den SC Hauenstein, die TSG Pfeddersheim, den SV Wiesbaden, die TuS Rüssingen und den VfR Mannheim auf. Der SV 98/07 Seckenheim ist seine erste Trainerstation. wy

Bartosz Franke: Ich hatte die Mannschaft damals in der Rückrunde übernommen und war selbst Teil der Abstiegsrelegation. Ich habe gemerkt, dass das Team Hilfe und Ernsthaftigkeit brauchte. Der Nichtabstieg war damals keine leichte Sache mit dem vorhandenen Spielermaterial. Einige Akteure von damals sind auch heute noch dabei, aber man stellt fest, dass sie sich in dieser Zeit super entwickelt haben. Aktuell merkt man der Mannschaft an, dass sie Hunger hat und sich gut verkaufen will.

Im Sommer kamen fünf Neuzugänge. Wie haben die eingeschlagen?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Franke: Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Das sind gute, hungrige Jungs, die noch ein bisschen Nachholbedarf in Sachen Fitness haben. Wir haben bei den Neuverpflichtungen großen Wert auf Charakter gelegt. Es waren durchaus noch andere Spieler im Probetraining, dort hat es dann aber letztlich einfach nicht gepasst. Unsere Neuzugänge sind Fußballer im Herzen.

Fisnik Myftari hat bereits vor längerer Zeit seine aktive Karriere beendet. Wie haben Sie ihn noch einmal von einem Comeback überzeugt?

Franke: Es ist eine tolle Sache, einen Spieler mit seiner Erfahrung zu bekommen. Seine Klasse ist auf dem Platz deutlich erkennbar. Wir kennen uns schon lange aus gemeinsamen Jugendzeiten beim SV Waldhof und unser Kontakt ist nie abgerissen.

Mit welcher Zielsetzung starten Sie in die kommende Saison?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Franke: Das ist eine schwere Frage. Wenn wir auf einem einstelligen Tabellenplatz landen, wäre das im absolut gesunden Bereich. Natürlich wollen wir jedes Spiel angehen, um es erfolgreich zu gestalten. Wenn wir mit unserem kleinen Kader vom Verletzungspech verschont bleiben und die Jungs weiterhin so durchziehen, traue ich uns auch mehr zu.

Der Auftakt gegen die Titelkandidaten Brühl II, Rohrhof und Oftersheim hat es direkt in sich. Sind die ersten Partien gleich richtungsweisend für den SV?

Franke: Das denke ich nicht. Mir ist bewusst, dass diese drei Vereine zum Favoritenkreis gezählt werden. Aber es sind insgesamt 30 Spiele zu absolvieren. Aktuell kämpfen viele Mannschaften noch mit Urlaubern, wodurch sich erst ab Ende September ein Leistungsbild erkennen lässt.