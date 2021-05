Neunjähriges Mädchen von Auto erfasst und verletzt - weitere Zeugen gesucht

Frankenthal. Eine neunjährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch verletzt worden. Laut Polizei war die 24-jährigen Fahrerin eines BMW gegen 14.40 Uhr in der Eichendorffstraße unterwegs, als ein neunjähriges Mädchen, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn betrat, um die Straßenseite zu wechseln. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung konnte die Autofahrerin eine Kollision nicht mehr vermeiden und überrollte mit dem Vorderrad den linken Fuß des Mädchens. Durch den Rettungsdienst wurde die Neunjährige in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand kein Schaden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.