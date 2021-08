Neue Staffel! Und neue Spannung?

Mannheim. Erstmals seit dem Abstieg aus der Kreisliga im Jahr 2015 geht der ASV Feudenheim in der Kreisklasse A 1 an den Start. Den Wechsel in die Süd-Staffel argumentiert der Club mit einer neuen Form der Abwechslung für die Spieler und den Verein. „Wir sind nicht gewechselt, weil wir denken, dass die Gegner dort leichter sind. Wir sind geografisch an der Grenze und haben uns nach dem Aufruf des Kreisvorstandes freiwillig gemeldet, die Staffel zu wechseln, um auch mal gegen andere Vereine zu spielen. Das bringt neue Spannung rein“, erklärt ASV-Abteilungsleiter Markus Kreis.

Doch es gibt nicht nur neue Gegner für den ASV, sondern auch viele neue Gesichter für die Zuschauer der Feudenheimer. Die Mannschaft hat bei neun Abgängen insgesamt zwölf Neuzugänge unter Vertrag genommen. „Es sind viele Spieler dabei, die Qualität mitbringen. Nun gilt es, eine Einheit zu formen, was durch die Urlaubsphase nicht ganz so leicht war“, sagt Kreis. „Ich denke aber, dass wir eine ganz gute Mannschaft zusammen haben.“

Stimmungskiller Kreispokal

ASV-Abteilungsleiter Markus Kreis ist zuversichtlich. © Nix

Mit den Saisonzielen geht man dennoch defensiv um, ein Platz im oberen Tabellendrittel würde den Verantwortlichen aktuell genügen. Ein Paukenschlag und Stimmungskiller war dabei das 1:7 im Kreispokal gegen den VfB Gartenstadt. Doch Kreis relativiert: „Das war ein komisches Spiel. Das hätte auch 5:7 oder 7:7 ausgehen können.“

Neues gibt es beim ASV Feudenheim auch im Team um das Team. Dieter Bolze wurde als Sportlicher Leiter installiert und soll die Moderation, Koordination und Kommunikation zwischen den Teams im Herrenbereich sowie das Scouting und die Abstimmung im Nachwuchsbereich verantworten.

Für den 69-Jährigen schließt sich damit ein Kreis, nachdem er vor genau 50 Jahren als Spieler zum damals in der 1. Amateurliga beheimateten ASV gekommen war. „Ich bin schon sehr lange im Fußball-Bereich tätig. Irgendwann wollte ich auch Schluss machen. Als jetzt aber die Möglichkeit kam, habe ich nicht überlegt und kann meine Fußballzeit nun schön abrunden“, betont Bolze. Vielleicht folgt diesem Ansinnen nun auch noch der sportliche Erfolg.