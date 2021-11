Neue Hoffnung für Kuntz und Kocak

Istanbul. Durch einen Kantersieg gegen Gibraltar und einen krassen Patzer der Norweger hat sich die türkische Fußball-Nationalmannschaft mit Trainer Stefan Kuntz ihre Chance auf Play-off-Platz zwei und eine WM-Teilnahme erhalten. Die Gastgeber fertigten den punktlosen Außenseiter am Samstagabend in Istanbul mit 6:0 (3:0) ab. Weil parallel dazu Norwegen ohne BVB-Superstar Erling Haaland gegen Lettland nur zu einem torlosen Remis kam, dürfte es am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) zu einem finalen Fernduell der punktgleichen Türken (in Montenegro) und Norweger (beide 18) um Platz zwei in der Gruppe G kommen. „Wir haben eine junge, hungrige Truppe, die Spaß hat und Spaß macht. Wir sind auf einem guten Weg und gehen diesen weiter“, schrieb der aus Mannheim stammende Kuntz-Assistent Kenan Kocak auf Instagram. dpa/alex

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1