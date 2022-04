Neckarauer Neuanfang

Mannheim. Einen Trainerwechsel wird es nach dieser Saison beim Fußball-A-Ligisten TSV Neckarau II geben. Für Aufstiegstrainer Pascal Beckmann wird Christian Lenhard übernehmen. „Wir haben die weitreichende Neuaufstellung der Fußballabteilung zum Anlass genommen, um auch die Trainerpersonalie der zweiten Mannschaft zu prüfen“, heißt es in einer Mitteilung des Clubs. „Nach intensivem Abwägen und vielen Gesprächen haben wir uns entschieden, mit Christian Lenhard in die neue Spielzeit zu gehen.“

Beckmann, der die Reserve des TSV in die A-Klasse geführt hatte, befindet sich auf Abschiedstour. „Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, da Pascal Beckmann mit unserer zweiten Mannschaft sportlich alle gesteckten Ziele erreicht hat. Dennoch halten wir es für den richtigen Schritt, in letzter Konsequenz auf allen Positionen einen Neuanfang zu machen“, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Nachdem auch Matthias Starke in der Kreisliga-Mannschaft bereits seinen Rücktritt zum Saisonende erklärt hatte – Nachfolger wird Manuel Sälzler – wird nun auch der TSV Neckarau II mit einem neuen Gesicht auf der Trainerposition in die nächste Runde starten. wy

