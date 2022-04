Neckarau vor der Pause wie entfesselt

Mannheim. In der Fußball-Landesliga bleibt der ASC Neuenheim Tabellenführer. Zweiter ist das Team der FT Kirchheim. Der FC Türkspor Mannheim holt wohl einen Dreier am Grünen Tisch, da der TSV Steinsfurt nicht antrat. Der VfL Kurpfalz Neckarau feierte einen Derbysieg, der FK Srbija musste wieder eine Niederlage hinnehmen.

Ketsch – Neckarau 1:4 (0:4)

Die Neckarauer entschieden das Derby bereits in der ersten Halbzeit. „Es war wie in den Spielen zuvor: Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen, nur diesmal in der Chancenverwertung viel effektiver. Von sechs Möglichkeiten haben wir vier genutzt“, sagte Feytullah Genc, der mit Richard Weber und Bernd Wiegand die Neckarauer trainiert.

Der VfL Kurpfalz war von Beginn an drückend überlegen. Max Kougang traf zur schnellen 1:0-Führung nach sechs Minuten. Und die Neckarauer machten weiter. Mikael Erdem erhöhte auf 2:0 (24.). Drei Minuten später legte Routinier Ugur Beyazal das 3:0 (27.) nach. Nach dem 4:0 (34.) von Daniel Gulde war die Begegnung praktisch entschieden.

„Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut gemacht. Aber die Luft war einfach raus“, erklärte Genc nach der Partie. Ketsch kam noch zum Ehrentreffer durch Daniel Marzoll (88.). In der Tabelle bleiben die Neckarauer auf dem dritten Rang. Der VfL Kurpfalz hat sechs Punkte Rückstand auf den Zweiten FT Kirchheim, ist aber durch Nachholspiele noch in Schlagdistanz. vfl

Ziegelhausen/P. – FK Srbija 3:0

Die Platzherren begannen stark und gingen durch den Treffer von Masum Altas mit 1:0 (15.) in Front. Danach kam Srbija besser ins Spiel. Zehn Minuten nach der Pause hatte der Mannheimer Anhang den Torschrei auf den Lippen, doch Vuk Spanovic traf nur die Latte. Finley Martin gelang das 2:0 (72.) für Ziegelhausen. Jan-Lucas Kress legte noch das 3:0 (87.) für den Favoriten nach. Der FK Srbija, bei dem Thorsten Kniehl im zweiten Durchgang eingewechselt wurde, steht weiter auf dem Relegationsplatz. fk

FC Türkspor – Steinsfurt ausgef.

Das abgeschlagene Schlusslicht trat nicht an. Türkspor dürfte diese drei Punkte sicher haben. fct