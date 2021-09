Neckarau setzt Ausrufezeichen

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau den Geheimfavoriten Ziegelhausen/Peterstal beim 2:0 auf dem falschen Fuß erwischt. Er kletterte damit auf den achten Tabellenrang. Der spielfreie FC Türkspor Mannheim blieb dank der Neckarauer Schützenhilfe Spitzenreiter. Der FK Srbija musste dagegen Federn lassen und ist derzeit noch ohne Sieg Ligavorletzter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neckarau – Ziegelh./P. 2:0 (0:0)

Das war wieder ein starker Auftritt des VfL Kurpfalz. „Die Mannschaft stand gut. Ziegelhausen kam kaum zur Entfaltung“, sagte der Neckarauer Trainer Feytullah Genc. Die beste Chance der Platzherren in der ersten Hälfte hatte nach einem schön herausgespielten Angriff Deniz Acikgüloglu, der aus halbrechter Position zum Schuss kam. Doch der Ziegelhausener Torwart Björn Lohmann konnte zur Ecke klären. „Die erste Hälfte war gut, das einzige Manko war, dass die Konsequenz im letzten Drittel gefehlt hat“, befand Genc. Im zweiten Durchgang waren die Neckarauer die klar dominierende Elf. Und das Team kam zu Großchancen. Erst traf Miljan Joksimovic nach einer Freistoßflanke von Joshua Hofmann per Kopf zur hochverdienten 1:0-Führung (55.). Dann legte zehn Minuten später Patrick Piontek quer auf Mikail Erdem, der souverän ins lange Eck zum 2:0 (65.) traf.

Ziegelhausen wirkte danach ungeordnet. Neckarau kam zu weiteren guten Chancen. „Doch hier haben wir es versäumt, frühzeitig das Spiel für uns zu entscheiden“, sagte Genc. Defensivspieler Giovanni Scalamato unterband per Foul einen Konter und sah die Rote Karte (81.). Doch auch in Unterzahl gab Neckarau den Ton an. In der Schlussminute konnte der zuvor eingewechselte Niko Paschaloglou nur per Foul im Ziegelhausener Sechzehner gestoppt werden. Die Folge: Rot für den Ziegelhausener Sven Schwarz (90.). Den fälligen Foulelfmeter konnte jedoch der Neckarauer Joksimovic nicht verwandeln. DJK/FC-Schlussmann Lohmann parierte gut. Dennoch feierte der VfL Kurpfalz letztlich einen überzeugenden Sieg vfl

FK Srbija – FC Bammental 1:7 (1:3)

Der FK Srbija kassierte eine klare Heimniederlage gegen den Aufstiegsaspiranten. Nur in der ersten Halbzeit hielt der FK teilweise mit. Knackpunkt war in der Drangphase nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 ein verschossener Strafstoß. Anton Markovic, dem zuvor das Tor für Srbija gelungen war, trat zum Elfmeter an und scheiterte (33.). Nach dem Seitenwechsel spielten die Bammentaler abgezockt, der FC sorgte noch für ein Schützenfest. Vor allem Angreifer Stefan Wurm avancierte beim FC Bammental zum Spieler der Partie mit drei Treffern. fk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2