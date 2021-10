Neckarau möchte Anschluss halten

Mannheim. Der VfL Kurpfalz Neckarau will in der Fußball-Landesliga an den Mannschaften des oberen Tabellendrittels dranbleiben. Das Team des Trainertrios Richard Weber/Feytullah Genc und Bernd Wigand empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den TSV Kürnbach auf eigenem Platz. Aktuell haben die Neckarauer, die zuletzt beim ASC Neuenheim nach Rückstand noch ein 2:2 retteten, als Sechster fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Türkspor Mannheim und liegen vier Zähler hinter dem Zweiten DFK/FC Ziegelhausen/Peterstal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Beim 2:2 in Neuenheim hat die Mannschaft große Moral gezeigt, das war sehr gut“, blickt Coach Feytullah Genc noch einmal auf das Wochenende zurück. Am Sonntag will der VfL Kurpfalz aber nun unbedingt den Dreier.

Gegner Kürnbach steht derzeit nur auf dem 13. Tabellenrang, zudem gibt es gute Nachrichten aus dem Verletzten-Lager: Idris Yildirim ist im Aufbautraining, Patrick Piontek wieder zurück.

Auch auf Ugur Beyazal, der zuletzt wegen einer Hochzeit fehlte, kann das Neckarauer Trainertrio für Sonntag wieder zählen und Mustafa Azad steht nach einem Kurzurlaub ebenfalls wieder im Kader. Ausfallen wird dagegen noch Daniel Gulde, der nach einem Zehenbruch weiter noch nicht fit ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir spielen zu Hause, haben aber natürlich den nötigen Respekt vor dem Gegner“, sagt Genc und macht vor dem Spiel am Sonntag klar: „Die Mannschaft hat das nötige Selbstvertrauen und die Qualität, um das Spiel zu gewinnen. Es liegt in der Hand der Spieler.“

Spitzenreiter FC Türkspor Mannheim hat sich zuletzt weiter wie ein Spitzenteam präsentiert. Am Samstag, 15.30 Uhr, muss der Primus auswärts beim SV 98 Schwetzingen antreten. Der Vorletzte FK Srbija Mannheim trifft am Sonntag um 16 Uhr auf die Spvgg 06 Ketsch. bol