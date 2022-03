Neckarau macht den Titelkampf spannend

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau am Sonntag das Topspiel gegen Spitzenreiter FT Kirchheim gewonnen und den Rückstand bei einem Spiel weniger auf drei Punkte verkürzt. Das Team des Trainertrios Richard Weber/Feytullah Genc und Bernd Wiegand bleibt aber Tabellendritter, da der Zweite ASC Neuenheim beim TSV Steinsfurt mit 6.0 gewann. Der FC Türkspor Mannheim meldete sich mit einem Heimerfolg über den VfB St. Leon zurück. Der abstiegsbedrohte FK Srbija Mannheim war spielfrei.

Neckarau – Kirchheim 4:1 (3:1)

„Das war eine tolle Leistung von uns, wir haben vor allem in der ersten Hälfte stark gespielt, und der Sieg ist auch in dieser Höhe verdient“, sagte Feytullah Genc, einer der drei Trainer des VfL Kurpfalz.

Die Neckarauer erwischten einen Traumstart. Nach einem Eckball von Joshua Hofmann köpfte Abwehrchef Giovanni Scalamato in der elften Minute das 1:0 für die Platzherren. Das Team aus Kirchheim, das sich wie erwartet sehr kampf- und laufstark präsentierte, wirkte verdutzt. Der VfL Kurpfalz legte nur drei Minuten später nach. Eine Flanke von Patrick Piontek fand Idris Yildirim, der nicht lange fackelte und zum 2:0 (14.) einschoss. Die beiden Tore gaben den Neckarauern sichtlich Selbstvertrauen.

Kirchheim bekam dann einen Freistoß zugesprochen. Mittelfeldspieler Sadeq Nashbir zirkelte den Ball aus 17 Metern zum 1:2 (37.) in die Maschen. Doch der VfL Kurpfalz konterte schnell. Direkt nach Wiederanpfiff stellte Mikael Erdem mit dem dritten Neckarauer Treffer den alten Abstand wieder her – 3:1 (38.). Kurz vor der Pause hatte Erdem sogar noch die Chance zum 4:1, er scheiterte aber im Eins-gegen-eins am Kirchheimer Schlussmann Marcel Lukan (43.).

Im zweiten Durchgang übernahm der Spitzenreiter das Kommando. Die Neckarauer hielten den Ball aber gut vom eigenen Strafraum fern. Kirchheim hatte mit einem Pfostentreffer Pech. Doch mehr ließ der VfL Kurpfalz eigentlich nicht mehr zu. „Wir haben sehr gut in der zweiten Hälfte dagegen gehalten, es hat sich sehr viel im Mittelfeld abgespielt. Das hat die Mannschaft sehr gut gemacht“, befand Genc.

Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte dann der eingewechselte Jannick Hofmann nach Vorarbeit von Ugur Beyazal mit einem schönen Schuss für den 4:1-Endstand (75.). Letztlich ließen die Neckarauer bis zum Schluss nichts mehr zu und haben die Meisterschaft wieder richtig spannend gemacht. „Wir freuen uns, aber konzentrieren uns schon wieder aufs nächste Spiel“, sagte Genc nach der Partie. vfl

Türkspor – St. Leon 2:1 (1:0)

„Wir mussten diesmal so spielen, wie wir es eigentlich nicht wollen“, sagte Türkspor-Trainer Serif Gürsoy, der betonte: „Es haben sieben Akteure bei uns gefehlt, wir standen deshalb sehr defensiv und lauerten auf Konter.“

St. Leon hatte viel Ballbesitz, lief aber immer wieder in gefährliche Gegenangriffe. Einen nutzte Njaga Manneh zum 1:0 (28.) für Türkspor. „Zur Halbzeit hätte es aber schon 5:0 für uns stehen müssen“, sagte Gürsoy. Stattdessen gelang Dennis Gerber mit einem verwandelten Foulelfmeter das 1:1 (55.) für St. Leon.

Türkspor blieb mit den schnellen Technikern Kadir Seker und Izzedine Noura gefährlich. Fünf Minuten vor Schluss gelang den Mannheimern dann auch der Siegtreffer. Noura schloss gekonnt zum 2:1 (85.) ab. Am Mittwoch empfängt der FC Türkspor Mannheim um 19 Uhr im Halbfinale des BFV-Pokals den Oberligisten 1. FC Bruchsal. fct