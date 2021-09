Neckarau holt nach

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar trifft der VfL Kurpfalz Neckarau am Mittwochabend um 19.30 Uhr auf eigenem Platz in einem Nachholspiel auf den FV Brühl. Das Derby musste im ersten Versuch wegen Coronafällen abgesetzt werden. Die Neckarauer gehen als Favorit in das Duell, das Team des Trainertrios Weber, Genc und Wigand hat in den ersten fünf Spielen zehn Punkte gesammelt und liegt auf dem achten Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Personell gehen die Neckarauer immer noch am Krückstock. Daniel Gulde (Zehenbruch), Ugur Beyazal (Rippen) und Giovanni Scalamato (Rote Karte aus dem vergangenen Spiel) fallen beim VfL Kurpfalz aus. „Hinzu kommt Bilal Arouna, der Probleme mit den Sprunggelenken hat“, berichtet Coach Feytullah Genc. Auch der Einsatz von Idris Yildirim, der sich nach einer Verletzung noch im Aufbautraining befindet, ist fraglich.

Bereits um 19 Uhr bestreitet der FK Srbija am Mittwoch seine Nachholpartie beim ASV Eppelheim. Noch sind die Mannheimer in dieser Saison ohne Sieg. Beim Liga-13. rechnet sich der FK Srbija allerdings sicher etwas aus. bol