Neckarau hofft auf den Geist von Antalya

Mannheim. Egzon Abdullahu ist mit Patrick Piontek, Idris Yildirim und Miljan Joksimovic dienstältester Spieler des Fußball-Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau. „Die Verbandsliga wäre für uns einfach das Highlight, wir würden da mit Neckarau, unserem Heimatverein, echt gerne spielen“, sagt der 29-Jährige. Abdullahu, der kosovarische Wurzeln hat und aus Neckarau kommt, stand mit dem VfL Kurpfalz am Ende der Saison 2018/19 schon einmal in den Relegationsspielen Richtung Verbandsliga.

Als Landesliga-Vizemeister scheiterten die Neckarauer dann knapp mit 0:1 am TuS Bilfingen. In dieser Saison haben Abdullahu und Co. sogar Chancen auf den direkten Aufstieg. Die Neckarauer belegen derzeit den dritten Platz, haben einen Punkt Rückstand auf den Zweiten ASC Neuenheim und liegen sechs Punkte hinter Primus FT Kirchheim. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der VfL Kurpfalz nun den Spitzenreiter zum Topduell.

Wir-Gefühl entwickelt

Spitzenspiel in Mannheim Der VfL Kurpfalz Neckarau (42 Zähler) liegt in der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar als Tabellendritter sechs Punkte hinter Spitzenreiter FT Kirchheim (48), hat aber ein Spiel weniger als der Ligaprimus. Im Hinspiel unterlagen die Mannheimer beim Tabellenführer klar mit 0:3. Kirchheim kassierte zu Beginn des Jahres eine 1:4-Heimniederlage gegen die SG Heidelberg-Kirchheim. Doch die FT-Akteure meldeten sich mit drei Siegen in Folge zurück. Am Mittwoch spielte Kirchheim beim SV 98 Schwetzingen aber nur 0:0. Bester Torschütze der Kirchheimer ist derzeit Julian Heinen mit zwölf Toren. bol

„2019 hatten wir einen unheimlichen Teamgeist. In dieser Runde haben wir bessere Einzelspieler“, findet Abdullahu. „Damals haben wir uns in einem Trainingslager in der Türkei zu einer echten Mannschaft zusammengeschweißt.“ Der Geist von Antalaya? „Ja, kann man so sagen“, schmunzelt der Offensivspieler, der in der aktuellen Spielzeit acht Treffer für die Neckarauer erzielt hat. Vor wenigen Wochen weilten die Akteure des VfL Kurpfalz wieder in der Türkei. „Wir waren 16 Spieler in der Nähe von Antalya, haben sechs Tage lang zusammen trainiert, gegessen, waren die ganze Zeit zusammen. Natürlich entwickelt man da ein Wir-Gefühl“, sagt Abdullahu.

Am vergangenen Wochenende gab es für die Neckarauer aber einen Dämpfer. Mit 0:1 verlor die Mannschaft beim FC Victoria Bammental. „Wir wussten, dass Bammental nicht so ein schwaches Team ist, wie es die Tabelle vielleicht aussagt. Wir waren dennoch die bessere Mannschaft in diesem Spiel, leider haben wir eben verloren. Die Niederlage wirft uns aber nicht um“, sagt der Angreifer und macht klar: „So was passiert. Wir wussten, dass wir bis Saisonschluss nicht alle restlichen Begegnungen gewinnen werden würden. Das Ding ist abgehakt. Am Sonntag geht die Konzentration wieder voll auf das nächste Spiel.“

Mit Kirchheim, Neuenheim, den Neckarauern, dem FC Türkspor Mannheim sowie dem Fünften DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal kämpfen gleich fünf Mannschaften um die zwei ersten Plätze. „Fußballerisch ist für mich der FC Türkspor sicherlich der härteste Konkurrent. Aber der ASC Neuenheim und Kirchheim sind einfach sehr kompakte Teams. Die FT-Jungs sind bestimmt nicht die besten Kicker, aber als Mannschaft sind die einfach bärenstark und sie gewinnen eben ihre Partien mit einer gewissen Konstanz“, sagt Abdullahu.

In Bestbesetzung können die Neckarauer am Sonntag wohl nicht antreten. Es gibt noch einige angeschlagene Spieler. Auch Abdullahu ist für Sonntag fraglich. Mit einem Dreier wären die Neckarauer wieder ganz nah dran und Abdullahu sowie seine Teamkollegen könnten weiter träumen „Die Verbandsliga würde einfach sehr gut zu uns passen. Ich finde, es sieht derzeit nicht schlecht aus, ich bin zuversichtlich, dass wir das packen“, findet Abdullahu.

Beim Rivalen und Ligavierten FC Türkspor Mannheim, der einen Punkt hinter den Neckarauern liegt, ist Trainer Serif Gürsoy, der zusammen mit Caner Dönmez das Team betreut, nicht mehr ganz so zuversichtlich, dass seine Mannschaft einen der beiden ersten Plätze belegen kann. „Mit so vielen individuellen Fehlern schaffen wir das nicht, jetzt haben wir auch wieder ein ganz schweres Spiel“, sagt der Coach. Türkspor trifft am Samstag, 15.30 Uhr, auf den Tabellenneunten VfB St. Leon. „Vielleicht, wenn wir gewinnen, gibt das noch einmal einen Schub, mal schauen“, sagt Gürsoy.

Bei einem Sieg und gleichzeitigem Neckarauer Heimerfolg, wäre der FCT jedenfalls wieder ganz dick im Titelkampf. „Es bleibt sicher lange spannend“, sagt Egzon Abdullahu. Der FK Srbija Mannheim ist am Wochenende spielfrei.