Neckarau fehlt Effizienz

Niefern. Mit einer klaren 0:4 (0:2)-Niederlage im Gepäck ist der Frauenfußball-Oberligist TSV Neckarau vom FV Niefern zurückgekehrt. Das Nachholspiel aus der Vorrunde verlief nicht wie erhofft für den TSV. Obwohl die Mannschaft von Cheftrainerin Lena Trentl deutlich mehr Spielanteile hatte, konnte sie diese Dominanz nicht umsetzen.

Trotz mehr Ballbesitz und einer besseren Passqualität, fehlte es vor allem an der notwendigen Durchschlagskraft im Angriff und der Konsequenz beim Verteidigen der wenigen Chancen des FV Niefern. In der 23. Minute ging die Heimmannschaft durch Laura Heldt in Führung, Anna-Lena Vollmer baute diese auf 2:0 aus (34.). Der Trend setzte sich auch nach der Pause fort, Niefern blieb sehr effektiv. Die wenigen Chancen wurden zu zwei weiteren Toren durch Anna-Lena Kunz (76.) und erneut Anna-Lena Vollmer (82.) verwertet. Die Gäste aus Neckarau versuchten dagegen viel, es klappte allerdings nichts. tapi