Neckarau erhöht den Druck

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar sind die Top Fünf noch enger zusammen gerückt. Der VfL Kurpfalz Neckarau gewann das Spitzenspiel gegen Tabellenführer ASC Neuenheim mit 3:2 und liegt nun auf dem Aufstiegsrelegationsrang. Auch der FC Türkspor ist wieder im Geschäft. Der FK Srbija bleibt dagegen im Tabellenkeller.

Ugur Beyazal (rechts) schoss Neckarau zum 3:2-Sieg im Topspiel. © Berno Nix

Neckarau – Neuenheim 3:2 (0:1)

Der VfL Kurpfalz hat Moral gezeigt. Schließlich war der ASC Neuenheim im Topspiel gleich zweimal in Führung gegangen. Zunächst hatte ASC-Torjäger Ben-Richard Prommer zum 0:1 (29.) getroffen und Neckarau sich lange offensiv schwergetan. Doch eine Viertelstunde vor Schluss gelang Abwehrrecke Giovanni Scalamato das 1:1 (76.). Direkt danach sorgte Arik Edelmann mit dem 1:2 (77.) für die erneute Neuenheimer Führung. Der VfL Kurpfalz kämpfte aber und hatte das bessere Ende für sich. Mikail Erdem sorgte für den Ausgleich (81.), Ugur Beyazal drehte die Partie mit dem 3:2 (84.). „Die Mannschaft hat Ruhe bewahrt“, lobte VfL-Coach Feytullah Genc.

Die Neckarauer liegen nun mit nur noch einem Zähler Rückstand auf Neuenheim (55 Punkte) auf Rang zwei. Dritter sind die FT Kirchheim mit 54 Punkten. vfl

Lützelsachsen – Türkspor 0:7 (0:3)

Das Trainerduo Caner Dönmez und Serif Gürsoy hatte seinem Team vor dem Duell einige Tage trainingsfrei gegeben. Das fruchtete. Der FC zeigte sich beim Kantersieg in Lützelsachsen spielfreudig wie lange nicht. Torjäger Rahmi Can Bas, erzielte vier Treffer – alle nach der Pause. Oguzhan Yildirim (24.), Izzeddine Noura (27.) und Ayhan Sabah (43.) hatten die Mannheimer im ersten Durchgang mit ihren Toren auf die Siegerstraße gebracht. „Wir wollen es jetzt noch mal wissen“, kündigte Coach Gürsoy an. Der FC Türkspor liegt zwar noch sechs Punkte hinter Neckarau, hat aber ein Spiel weniger und spielt noch zu Hause gegen den VfL Kurpfalz sowie den Tabellendritten Kirchheim. „Da ist noch jede Menge drin für uns “, sagte Gürsoy nach dem Erfolg am Samstag. fct

FK Srbija – Horrenberg 3:4 (1:3)

Srbija musste eine bittere Heimniederlage einstecken. Die Feudenheimer verschliefen die erste Viertelstunde komplett. Horrenberg erzielte in den ersten 16 Minuten drei Tore. Dann gelang Srbija kurz vor der Pause der Anschlusstreffer. In Hälfte zwei warf der FK alles nach vorne und hatte Pech. Zweimal knallte Vuk Spanovic den Ball an den Pfosten und einmal an die Latte. Horrenberg gelang nach einem Konter das 4:1 (65.), spielte nach einer Roten Karte (66.) aber in Unterzahl. Srbija gab nicht auf. Das 2:4 kam aber ebenso zu spät wie der 3:4-Anschlusstreffer in der Schlussminute. In der Tabelle stagniert der FKS auf einem Relegationsrang. fk