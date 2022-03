Neckarau dreht nach der Pause auf

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der FC Türkspor Mannheim eine empfindliche Heimniederlage im Topspiel einstecken müssen. Der VfL Kurpfalz Neckarau gewann das Derby gegen den FK Srbija. Tabellenführer bleiben die Kicker von FT Kirchheim.

Neckarau – FK Srbija 3:1 (0:0)

Die Rollen vor dem Derby waren klar verteilt. Der VfL Kurpfalz spielt um den Aufstieg mit, Srbija kämpft um den Ligaverbleib. In der ersten Hälfte hatten die Neckarauer gegen den defensiv agierenden FK mehr Ballbesitz. „Aber wir hatten wenig Tempo und Bewegung in unseren Aktionen, gegen den Riegel von Srbija war so kein Durchkommen. Und wir hatten dann auch zu wenige Chancen“, sagte Feytullah Genc, Coach der Neckarauer. „In der zweiten Halbzeit war bei uns viel mehr Zug drin, entsprechend gab es auch Lücken in der Gästeabwehr.“ Der eingewechselte Ugur Beyazal legte nach einem Dribbling in den Strafraum quer auf den mitgelaufen Mikael Erdem, der zur verdienten Neckarauer Führung traf. Die Freude dauerte aber nur kurz, Anton Markovic traf zum Ausgleich für Srbija.

Doch die Neckarauer schlugen zurück. Eine zu kurze Abwehr des Srbija-Keepers auf Höhe der Strafraumgrenze landete bei Daniel Gulde, der aus 40 Metern den Ball ins leere Tore schoss. Wenig später fiel die Vorentscheidung nach einer Ecke von Erdem. Der Ball landete im Fünfmeterraum vor den Füßen von Miljan Joksimovic, der aus kurzer Distanz zum 3:1 einnetzte. Neckarau musste noch zwei brenzlige Situationen überstehen, doch Keeper Clemens Osaigbovo ließ keinen Treffer mehr zu. „Es war ein verdienter Sieg, wir haben viel Geduld benötigt“, sagte Genc.

Türkspor – Neuenheim 1:5 (1:1)

„Solche zwei verschiedene Halbzeiten habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, sagte Serif Gürsoy, der mit Caner Dönmez den FC Türkspor betreut. „In der ersten Halbzeit haben wir überragend gespielt, da musst du die Neuenheimer, die ja auch ersatzgeschwächt waren, eigentlich abschießen“, befand der Coach.

ASC-Keeper Daniel Tsiflidis hielt im ersten Durchgang allerdings fünf Hundertprozentige. Zur Pause stand es 1:1. Levin Sandmann hatte die Neuenheimer früh in Front gebracht (6.). Der FCT erspielte sich danach ein optisches Übergewicht, doch nur Kadir Seker konnte Tsiflidis zum verdienten 1:1 (9.) bezwingen. „Dann haben wir durch ein 40-Meter-Tor von Stefan Berger das 1:2 bekommen. Kurz danach gab es einen Elfmeter gegen uns. Als der drin war, war es vorbei“, sagte Gürsoy.

Türkspor konnte nach dem Treffer zum 1:3 nicht mehr kontern. Im Gegenteil: Ben-Richard Prommer (81.) und erneut Aliana (90.+1) machten den Neuenheimer Kantersieg perfekt. In der Tabelle rückte der ASC auf den zweiten Tabellenrang vor. Türkspor ist nun nur noch Vierter, der Rückstand auf Spitzenreiter FT Kirchheim beträgt aber nur drei Punkte. „Es ist noch nicht vorbei“, sagte FCT-Trainer Gürsoy nach der bitteren Niederlage. fct