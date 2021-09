Nagelsmann will kein „Lügenbaron“ sein

München. Julian Nagelsmann stellt sich innerlich darauf ein, dass er bei seiner Rückkehr ins Leipziger Stadion bildlich gesehen auf der Anklagebank Platz nehmen muss. Der Bayern-Coach kalkuliert am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Topspiel gegen seinen Ex-Club und Vizemeister Unmutsäußerungen und Pfiffe der RB-Fans ein. Eine Titulierung aber wies der 34-Jährige im Vorfeld brüsk zurück: Ein „Lügenbaron“ sei er nicht – trotz der ebenfalls nach München gewechselten RB-Topspieler Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer.

„Ich zittere jetzt nicht. So schlimm ist es nicht, wenn da ein paar Leute pfeifen. Da müssten alle 34 000 pfeifen, dann ist das halt so“, sagte Nagelsmann am Freitag. Er kündigte sogar an, dass er bei seiner emotionalen Rückkehr, die er trotz aller Nebengeräusche „voller Vorfreude“ angehe, erneut etwas aus Sachsen entführen möchte: Drei Punkte. „Es geht in erster Linie darum, das Spiel zu gewinnen“, sagte der Bayern-Coach ungeachtet des Rummels rund um dieses Topspiel.

Nagelsmann holt vor dem Mini-Klassiker ein Satz ein, den er vor seinem Transfer zum deutschen Rekordmeister gesagt hatte. Er werde keinen Kleinbus mieten, um nach München zu fahren und „im Schlepptau noch den einen oder anderen guten Spieler von Leipzig zu haben“.

Abwehrhüne Upamecano hatte tatsächlich schon vor ihm bei den Bayern unterschrieben. Aber Nagelsmann nahm neben seinem langjährigen Videoanalysten Benjamin Glück auch die Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod sowie den Psychologen Maximilian Pelka mit nach Bayern. Und zuletzt verpflichteten die Münchner auch noch RB-Kapitän Marcel Sabitzer. „Wir schwächen nicht gezielt jemanden“, versicherte Bayern-Chef Oliver Kahn treuherzig zur großen Sommer-Shoppingtour in Leipzig. Die RB-Fans dürften daher eine abweichende Meinung vertreten.

Nagelsmann äußerte sich am Freitag auch noch einmal zu seiner damaligen Aussage in einer Pressekonferenz: „Wenn du da sitzt und sagst, ich will auf jeden Fall sechs Spieler und auch sieben Staff-Mitglieder mitnehmen, da weiß ich nicht, ob jeder Fan dann sagt, okay, das ist besser. Würde der Fan morgen klatschen? Ich glaube nicht.“ Er selbst blicke auf „zwei tolle Jahre“ bei RB zurück, in denen er und sein Stab den Verein gut weiterentwickelt hätten.

Nachfolger Marsch unter Druck

Seine Startphase in München ist gelungen, anders als die seines Nachfolgers Jesse Marsch in Leipzig mit nur drei Punkten aus drei Ligaspielen. Die Bayern können einen Titelkonkurrenten schon früh in der Saison erstmal distanzieren. Nagelsmann muss abwägen, wie er die Kräfte seiner Spieler angesichts des Champions-League-Starts nur drei Tage später mit dem Gruppen-Kracher beim FC Barcelona gut verteilt. „Wir müssen überlegen, wer kann beide Partien spielen, wer eins, wer anderthalb“, sagte der 34-Jährige mit Blick auf beide Topspiele. dpa