Nächstes Kellerduell

Ried. Nach der Derby-Niederlage gegen die SG Nordheim/Wattenheim zum Restrundenauftakt der Kreisliga A steht für den VfR Bürstadt am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) das nächste Kellerduell l an. Mit dem SV Winterkasten empfangen die Bürstädter erneut das aktuelle Tabellenschlusslicht. Die SG NoWa will indes beim SV Lindenfels (Sonntag, 15.30 Uhr) die nächsten Punkte für den Ligaverbleib sammeln.

VfR Bürstadt – SV Winterkasten

Beim Heimspiel gegen den Tabellenletzten der A-Liga fordert Bürstadts Coach David Vorreiter den ersten Sieg in diesem Jahr ein: „In diesem Spiel sind drei Punkte für uns Pflicht. Wir wollen das Tabellenende auf Abstand halten und haben außerdem noch etwas aus dem Hinspiel gutzumachen.“ Die 1:2-Niederlage beim SVW am vierten Spieltag ist Vorreiter noch gut im Gedächtnis: „Auch wenn unsere Mannschaft damals noch in der Findungsphase war, waren wir dort tonangebend. Dass wir dann mit leeren Händen heimfahren mussten, war sehr ärgerlich. Dafür wollen wir uns auf unserem Platz revanchieren, indem wir dem Gegner unser Spiel aufzwingen.“ In der vergangenen Woche unterlag der VfR beim Derby gegen die SG NoWa trotz Halbzeitführung. „In der zweiten Halbzeit haben dann unsere Nerven versagt, das darf uns gegen Winterkasten nicht passieren“, betont Vorreiter.

SV Lindenfels – SG NoWa

Nachdem die Sportgemeinde am letzten Spieltag durch den Derbysieg gegen den VfR wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen und die Rote Laterne weiterreichen konnte, hofft Trainer Jens Stark, dass sein Team auch in Lindenfels Zählbares mitnimmt: „Im Auswärtsspiel beim Tabellendritten haben wir eigentlich nicht viel zu verlieren, zumal wir ja auch keine positive Historie dort haben. Unser letzter Sieg in Lindenfels ist schon etliche Jahre her, dennoch muss mindestens ein Punkt unser Minimalziel sein. “ rago