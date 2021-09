Nächster Sieg für Biblis

Biblis. Im Topspiel der Kreisliga A hat der FV Biblis gegen die TG Jahn Trösel mit 2:1 (2:0) gewonnen und klettert auf den dritten Platz. Die Partie zwischen dem SV Lindenfels und der SG Nordheim/Wattenheim musste wegen eines Corona-Verdachtsfalls beim SV abgesagt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

FV Biblis – TG Jahn Trösel 2:1

Auch im zweiten Heimspiel der Saison jubelte die Truppe von Spielertrainer Torsten Schnitzer. Torsten Schnitzer gelang die Führung (19.), Romario Kronauer erhöhte per Strafstoß nach dem Foul an Lucas Bähr (41.). Stefan Zink gelang nur noch der Anschlusstreffer (71.). „Das war ein verdienter Sieg. Wir hätten unsere Führung aber souveräner runterspielen müssen. So ist es am Ende noch mal eng geworden“, kommentierte Schnitzer. Bereits am Mittwochabend geht es für den FVB weiter, dann erwartet er im Kreispokal die FSG Riedrode (19.30 Uhr).

SV Lindenfels – SG NoWa abgesagt

„Wir bekamen am Donnerstagabend einen Anruf vom SVL, dass sie am Samstag wegen Covid19 nicht würden antreten können. Das Spiel wird dann am 4. November nachgeholt werden“, erklärte SG NoWa-Coach Jens Stark auf Nachfrage. rago