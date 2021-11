Nächster Brocken für Bürstadt

Ried. Nur eine Woche nach dem 0:5 bei Gruppenliga-Tabellenführer VfR Fehlheim muss sich Eintracht Bürstadt mit der nächsten Spitzenmannschaft messen. Am Sonntag (16 Uhr) kommt der 1. FCA Darmstadt. Die FSG Riedrode ist um 15 Uhr zu Gast beim FC Türk Gücü Rüsselsheim.

Et. Bürstadt – FCA Darmstadt

Vor dem Heimspiel gegen den Tabellendritten aus Darmstadt-Arheilgen (32 Punkte) sieht Bürstadts Fußball-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher die Rollen klar verteilt. „Wie gegen Fehlheim erwartet niemand von uns, dass wir das Spiel gewinnen. Das sind andere Kaliber“, spricht der 46-Jährige von einem „Bonusspiel“ für die Grün-Weißen. Abschenken will die Eintracht die Partie jedoch nicht. „Ich erwarte nicht, dass wir was holen. Aber ich erwarte, dass wir kämpfen. Wir müssen versuchen, dem Gegner die Lust am Spiel zu nehmen“, fordert Haßlöcher: „Wenn wir alles probieren und trotzdem verlieren, kann ich das akzeptieren. Wenn wir nicht alles geben, kann das ein ganz böser Nachmittag für uns werden.“

Den letzten Willen, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, hat Haßlöcher beim 0:5 in Fehlheim vermisst. „Wir wollen den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen – und nicht, weil die anderen Mannschaften es auch nicht besser hinbekommen. Das geht im Abstiegskampf nur über Kampf“, meint Haßlöcher – und blickt voraus: „Außerdem wollen wir im Wettkampfrhythmus bleiben. Nächste Woche haben wir mit Nauheim einen Gegner aus dem unteren Tabellendrittel.“

Vor dem 16. von 34 Spieltagen steht die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund gleichauf mit Nauheim (zwölf Punkte) auf dem rettenden 13. Platz. Nach der Spielabsage von Türk Gücü Rüsselsheim am vergangenen Sonntag wird der 15. TSV Lengfeld (elf Punkte) allerdings noch drei Zähler am Grünen Tisch erhalten. „Nach der Vorrunde wollen wir über dem Strich stehen“, stellt Haßlöcher klar.

Der von Ex-Profi Elton da Costa trainierte FCA Darmstadt gehört zu den technisch stärksten Teams der Liga. „Ich bin neugierig auf die Art und Weise, wie Arheilgen Fußball spielt“, meint Haßlöcher. Die Eintracht muss auf Stammtorwart Christian Steiner verzichten, der in Fehlheim nach einer Notbremse Rot sah. Für Marco Haberer, der Anfang Dezember an der Schulter operiert wird, und für Sefcan Pircek (Knieprobleme) ist das Fußballjahr 2021 gelaufen – ebenso für Benard Gashi, der sich aus beruflichen Gründen bis Ende des Jahres abgemeldet hat. Alex Lehmann und Juan Marroqui sind angeschlagen, sollten aber zum Kader gehören. Marjus Korreshi hat seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen.

Türk Gücü Rüss. – FSG Riedrode

In Geinsheim und gegen Lengfeld trat Türk Gücü nicht an. Lassen die Rüsselsheimer das Match gegen die FSG ausfallen, scheidet der Vorletzte (acht Punkte) aus der laufenden Runde aus und steht als erster Absteiger fest. „Stand jetzt gehe ich davon aus, dass das Spiel stattfindet. Außerdem hat Türk Gücü drei Mannschaften. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keine elf Spieler zusammenbekommen“, sagt Trainer Duro Bozanovic.

Sportlich spielen die Vorgänge in Rüsselsheim für Riedrode keine Rolle. „Wir bereiten uns ganz normal vor. Alles andere wird man sehen. Manchmal kann ein angeschlagener Gegner einem sogar mehr wehtun. Wir wollen das Spiel gewinnen und dürfen Türk Gücü auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen.“ Nach der 3:4-Heimschlappe gegen Groß-Gerau bleibt die Personallage bei der FSG angespannt. Nach den Langzeitverletzten Ilias Hamzi und Patrick Landwehr verabschiedeten sich auch Maxi von Dungen (Entzündung am Fuß) und David Jafari (Bänderdehnung) vorzeitig in die Winterpause. Amer Gara Hassan (Leiste) und wohl auch Qendrim Dzackaj fallen aus. Oliver Schrah und Henrik Wegerle waren unter der Woche krank. Dafür kann die FSG, die sich mit Geinsheim und Bensheim (alle 24 Punkte) den sechsten Tabellenplatz teilt, wieder auf Gianluca Lucchese und Klaudi Buraku setzen. Mit Chris Keilmann und Christian Knecht meldeten sich beide Torhüter zurück. Auch Damian Pritchett könnte wieder dabei sein.