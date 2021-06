Nachdenkliche DFB-Frauen

Neu-Isenburg/Offenbach. Die dramatischen Szenen nach dem Zwischenfall mit dem dänischen Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen im EM-Spiel gegen Finnland haben auch die Spielerinnen der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft berührt und nachdenklich gemacht. „Für den Moment wird man ernster. Das trifft einen sehr, weil einem bewusst wird, dass es einen selbst ereilen kann. Der Fußball rückt da weit in den Hintergrund“, sagte Laura Freigang am Sonntag in einer Online-Pressekonferenz vor dem Länderspiel gegen Chile am Dienstag (15 Uhr/ZDF) in Offenbach.

Eriksen war in der Partie gegen Finnland auf dem Feld kollabiert und musste reanimiert werden. Inzwischen befindet sich der Däne auf dem Weg der Besserung.

Den Nationalspielerinnen ist klar, dass es solche Situationen immer geben kann, dass diese nicht zu verhindern sind. „Das gehört leider auch dazu, es war ja nicht der erste Vorfall dieser Art“, sagte Eintracht-Stürmerin Freigang. „Wir wissen aber auch, dass wir in optimaler Betreuung sind. Die Gesundheit ist und bleibt das Wichtigste, dies wird dadurch wieder klar.“

Eine Teambesprechung zum Vorfall habe es nicht gegeben. „Wir haben uns in kleineren Gruppen darüber unterhalten und ausgetauscht“, sagte die Hoffenheimerin Jule Brand. Jede Spielerin wisse aber auch, dass sie mit Fragen und Ängsten jederzeit das medizinische Personal kontaktieren könne.

Unterstützung für Löws Elf

Aufgrund der anhaltend niedrigen Inzidenzzahlen in Offenbach dürfen bis zu 1000 Zuschauer im Stadion am Bieberer Berg dabei sein. Der DFB hat die zur Verfügung stehenden Karten kostenlos an Vereine, Fans und systemrelevante Personen vergeben. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder vor Fans spielen dürfen. Das ist ein erster Schritt in Richtung Normalität und wird uns noch einmal viel Motivation geben“, erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Im letzten Spiel wollen die deutschen Fußball-Frauen zudem ein starkes Signal an ihre männlichen Kollegen: Sie tagen die schwarzen EM-Trikots des Teams von Bundestrainer Joachim Löw. „Es war uns ein wichtiges Anliegen, an diesem Tag unsere Unterstützung für das Männerteam zu zeigen. Die Aktion mit den Trikots ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir alle ein Team sind und es um einen Fußball geht. Wir wünschen den Jungs viel Erfolg und hoffen auf eine tolle EM!“, sagte Kapitänin Svenja Huth. Die DFB-Männer bestreiten ihr erstes Gruppenspiel der EM gegen Frankreich (21 Uhr/ZDF). dpa

