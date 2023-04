Nach nur sechs Spielen: Sandhausen stellt Trainer Oral frei

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat Trainer Tomas Oral nach nicht einmal zwei Monaten wieder freigestellt. Das teilte der Tabellenletzte am Montag mit. Der 49-Jährige hatte Mitte Februar die Nachfolge von Alois Schwartz angetreten, seitdem in sechs Liga-Partien mit den Badenern aber keinen Sieg und insgesamt nur zwei Punkte geholt. Die Vorbereitung auf das wichtige Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) werden interimsweise die Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oscar Corrochano übernehmen, wie der Club weiter mitteilte.

"Wir hatten die Hoffnung, mit Tomas Oral als neuem Trainer den entscheidenden Impuls für einen erfolgreichen Abstiegskampf zu setzen. Nach nur zwei Punkten aus den zurückliegenden sechs Partien, darunter die indiskutablen Heimauftritte gegen St. Pauli und Greuther Fürth, müssen wir erkennen, dass dies leider nicht geglückt ist", sagte Präsident Jürgen Machmeier. "Dieser Schritt fällt uns nicht leicht, aber wir sehen keine andere Möglichkeit, um diese Saison doch noch mit dem Klassenerhalt zu beenden."

Sandhausen verlor am Sonntag mit 0:2 (0:2) gegen Fürth. Der Rückstand auf den Relegationsrang 16 beträgt sieben Spieltage vor dem Saisonende sechs Punkte.