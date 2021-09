Nach der Pause dreht TVL auf

Lampertheim. Den Frust von der Seele hat sich am Sonntag der zuletzt arg gebeutelte TV Lampertheim mit einem 4:1-Erfolg bei der KSG Mitlechtern geschossen. Dagegen versäumten es die Lampertheimer Azzurri, den Auswärtserfolg gegen Starkenburgia Heppenheim wertvoll zu machen und unterlagen zu Hause der Spielvereinigung Fürth mit 1:5.

Mitlechtern – TV Lampertheim 1:4

„Das war richtig toller Fußball, den wir in der zweiten Halbzeit gezeigt haben und nach schönen Kombinationen über Außen fielen die Tore wie reife Früchte“, sah Frank Willhardt, der Pressesprecher der TVL-Fußballer, einen sehr schönes Fußballspiel mit dem für seine Betrachtungsweise „richtigen“ Ausgang.

In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaft lange Zeit mit Abtasten beschäftigt. Dafür ging es nach dem Wechsel richtig rund. Zunächst brachte Mitlechterns Youngster Adrian Hofmann seine Elf in 53. Minute mit dem 1:0 in Führung. Doch in der 72. Minute hieß es nach Timo Rodovskys verwandelten Foulelfmeter 1:1. Rodovsky traf zwei Minuten später und leitete mit diesem Tor den Lampertheimer Auswärtserfolg ein. Mirco Wegerle machte mit seinen Treffer in der 80. und 85. Minute alles klar.

Azzurri Lampertheim – SV Fürth 1:5

„Das war heute ein Qualitätsunterschied. Mit Fürth hat die wesentlich bessere Mannschaft gewonnen, auch in der Höhe“, konstatierte Azzurri-Trainer Martin Göring. Er machte seiner Mannschaft aber keinen Vorwurf: „Ich will nicht jammern, aber wenn mir vier Spieler ausfallen, ist das einfach nicht zu kompensieren. Die Mannschaft hat ihr Bestes gegeben.“

Von Beginn an präsentierten sich die Fürther im Adam-Günderoth-Stadion als das agilere Team. Nach 20 Minuten hieß es 0:1, als SV-Akteur Julian Frank aus 14 Metern traf. Armend Ramadani schloss einen Konter zum 0:2 ab (58.). Obwohl Nunzio Pelleriti per Direktabnahme aus drei Metern in der 61. Minute auf 1:2 verkürzte, setzten die Fürther ihr Powerplay fort, und schon in der 65. Minute hieß es 1:3, als Luca Sielmann einen schönen Spielzug über Außen verwertete. Ramadani zeigte erneut sein Können, als er den ansonsten tüchtigen Azzurri-Torsteher Sean Wimmer ein viertes Mal überwand (68.). Doch damit nicht genug. Die Fürther trafen noch ein weiteres Mal und spätestens nach dem 1:5 durch Luca Sielmann eine Viertelstunde vor Schluss war ihnen die Rehabilitation für die überraschende Heimniederlage gegen Groß-Rohrheim endgültig gelungen.

Als dieser Treffer fiel, stand ein Lampertheimer Spieler weniger auf dem Platz, denn Sascha Weisel handelte sich, als er dem Schiedsrichter seine Meinung kundtat, eine Zehn-Minuten-Strafe ein. hias