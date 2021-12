Mutige Schwaben

Stuttgart. Pellegrino Matarazzo hat nicht darüber nachgedacht, ob schlechterer Fußball der bessere Fußball sein könnte, wenn es darum geht, an diesem Dienstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayern München ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. Konsequent hinten reinstellen, das Tor zumauern, darauf hoffen, dass die Bayern nicht treffen werden, nein, das ist nicht die Herangehensweise des VfB-Trainers. Matarazzo sagt vor dem Duell mit dem souveränen Tabellenführer der Bundesliga: „Wenn wir nicht versuchen, Fußball zu spielen, haben wir keine Chance.“ Es sei dann nämlich „nur eine Frage der Zeit, dass Bayern einen reinschießt“.

Verlieren will Matarazzo aber nicht. Er gibt den Stuttgarter Spielern mit auf den Weg: „Wir dürfen mit einer breiten Brust auftreten.“ Anders gesagt: „Grundsätzlich wollen wir immer mutig auftreten.“ Auch dann, wenn Deutschlands beste Fußball-Vereinsmannschaft der Gegner ist. Der 2:0-Sieg des VfB in Wolfsburg hat für psychologischen Rückenwind gesorgt. Der ganz große Druck am Tabellenende des Bundesliga-Klassements ist weg. Zumindest zu den beiden direkten Abstiegsrängen haben die Stuttgarter jetzt ein ordentliches Polster.

Psychologischer Rückenwind

Nicht nur das Ergebnis in Wolfsburg, sondern auch die Art und Weise, wie sein Team aufgetreten ist, macht Matarazzo zuversichtlich. Der Trainer verweist darauf, „dass wir zuletzt als Einheit aufgetreten sind“. Man habe in der Defensive „taktisch sehr diszipliniert“ agiert. Denn es geht im Duell mit dem FC Bayern natürlich nicht nur darum, in der Offensive Akzente zu setzen, sondern auch, das eigene Tor gut abzusichern. „Wir brauchen Wachsamkeit über 90 Minuten in jedem Spielfeldbereich“, sagt Pellegrino Matarazzo.

Er weiß genau, dass der Münchner Trainer Julian Nagelsmann sich eine gute Idee für diese Partie zurechtlegen wird. Schließlich war Matarazzo einst in Hoffenheim Assistent von Nagelsmann. „Klar haben die klasse Spieler“, sagt der Stuttgarter Coach über den FC Bayern, aber sie hätten „auch einen klaren Plan“.

Zuletzt hat der VfB beim 2:1 gegen Mainz, dem 2:2 gegen Hertha BSC und dem 2:0-Sieg in Wolfsburg nicht mehr verloren. „Ich denke, wir sind auf einem guten Weg“, sagt Matarazzo. Spiele gegen den FC Bayern können aber ganz schnell mal zu extrem tiefen Schlaglöchern auf einem solchen Weg werden.