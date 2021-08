Münchner Stotterstart

Mönchengladbach. Julian Nagelsmann griff erst einmal zur Wasserflasche, zufrieden wirkte der neue Trainer des FC Bayern nach dem verpassten Debütsieg überhaupt nicht. Beim 1:1 (1:1) des Titelverteidigers bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach zur teils spektakulären Eröffnung der 59. Bundesligasaison am Freitag war mehr drin für die Münchner. Der überragende Gladbacher Torwart Yann Sommer klaute dem Titelverteidiger aber den Erfolg und trieb die von Nagelsmann zu „Offensivmonstern“ erklärten Bayern-Angreifer mit seinen Paraden schier zur Verzweiflung.

Vor 22 925 begeisterten Zuschauern im unter Corona-Bedingungen ausverkauften Borussia-Park trafen Alassane Plea (10. Minute) für die Gladbacher mit ihrem neuen Trainer Adi Hütter und Weltfußballer Robert Lewandowski (42.) für die Bayern.

Münchens Torjäger Robert Lewandowski (l.) traf zum Ausgleich. © dpa

„Schwierige Frage, ob wir zufrieden sind. Das, was wir gespielt haben, war kein perfekter Fußball mit vielen Fehlern“, sagte Lewandowski bei Sat.1. Jetzt müsse die Mannschaft „nach vorne schauen“. In Gladbach sei „es nicht leicht zu spielen, die Stimmung war richtig geil“, erklärte der Torschütze. „Wir müssen viele Sachen noch besser machen.“ Gladbachs Lars Stindl indes meinte bei DAZN: „Endlich mal wieder ein richtig geiler, gelungener Abend im Borussia-Park.“

Sommer glänzt im Gladbach-Tor

Angetrieben von den zurückgekehrten Fans hatten die Gladbacher stark losgelegt. Gegen die sichtbar noch unsortierten Bayern mit neu formierter Abwehr waren die Gastgeber zunächst spielbestimmend. Nachdem Patrick Herrmann in seinem 300. Bundesligaspiel nur ganz knapp am Tor von Nationaltorwart Manuel Neuer vorbei geschossen hatte (3.), nutzte die Borussia einen Fehler von Alphonso Davies eiskalt aus. Den schnell in die Spitze gespielten Ball leitete Kapitän Stindl auf Plea weiter, der die Zuschauer mit seinem Treffer laut jubeln ließ. Die Fans sorgten im ersten Flutlichtspiel vor Zuschauern nach über einem Jahr Corona-Frust für Gänsehaut-Atmosphäre. Auf der Tribüne saß auch der neue Bundestrainer Hansi Flick. Lauter als bei manch ausverkauftem Borussia-Spiel der Vergangenheit feierten die Anhänger ihre Mannschaften und sich selbst. Nagelsmann dagegen war der Frust nach Pleas frühem Tor deutlich anzusehen. Der Neu-Bayer musste in Benjamin Pavard und Lucas Hernández auf zwei potenzielle Stammspieler in der Defensive verzichten, so dass Josip Stanisic aus dem Regionalliga-Kader die Chance auf der großen Bühne bekam. Mit Niklas Süle, Neuzugang Dayot Upamecano und Davies bildete der 21-Jährige die – zu Beginn – wackelige Viererkette.

„Wir wissen nicht genau, wo wir stehen, aber die Spieler sind erfahren genug, um mit so einer Situation umzugehen“, hatte der neue Bayern-Vorstand Oliver Kahn vor dem Anpfiff bei Sat.1 gesagt. Einer der Erfahrensten, Deutschlands Fußballer des Jahres Lewandowski, prüfte Sommer kurz nach dem Rückstand (14.) und in der 26. Minute. Beim zweiten Versuch, als Sommer nur mit etwas Glück noch den Fuß in den Schuss bekam, schlug Nagelsmann beide Hände über dem Kopf zusammen. Die Münchner ließen in dieser Phase die Dominanz der vergangenen Saison aufblitzen und wurden bei allerdings anhaltenden leichten Fehlern besser. Auch gegen Stanisic, der sich immer wieder offensiv einschaltete, musste Sommer retten (37.). Gegen die Direktabnahme von Lewandowski nach einer Ecke von Joshua Kimmich war der Schweizer dann machtlos. Der Pole, der in der vergangenen Saison 41 Treffer erzielte hatte, war zum siebten Mal in Folge am ersten Spieltag erfolgreich. Rekord ausgebaut. dpa