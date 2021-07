München muss bis 2025 warten

München. Das ursprünglich für 2023 nach München vergebene Finale der Champions League wird dort erst 2025 stattfinden. Diese zweijährige Verschiebung hat das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union am Freitag beschlossen. Das Endspiel in zwei Jahren wird stattdessen in Istanbul ausgetragen.

Die türkische Metropole war wegen der Corona-Pandemie sowohl 2020 als auch im diesem Jahr nicht wie geplant zum Zuge gekommen. In Istanbul sollen in diesem und im kommenden Jahr jeweils Ende August auch die Gruppenphasen für die europäischen Club-Wettbewerbe ausgelost werden. Das nächste Champions-League-Finale findet am 28. Mai 2022 in St. Petersburg statt. Während Istanbul 2023 München ersetzt, ist das Endspiel 2024 weiterhin im Londoner Wembley-Stadion vorgesehen. Danach ist München an der Reihe. dpa