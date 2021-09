Moukoko-Rekord bei mühelosem 6:0

Serravalle. Drei Monate nach dem Gewinn des EM-Titels ist die deutsche U-21-Nationalmannschaft mit einem klaren Sieg bei Außenseiter San Marino in die nächste EM-Qualifikation gestartet. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz gewann am Donnerstag in Serravalle mit 6:0 (5:0). Der Nürnberger Tom Krauß (4. Minute), Kapitän Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05 (20./43.), BVB-Talent Youssoufa Moukoko (39./41.) und der Fürther Jamie Leweling (68.) trafen für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Der 16 Jahre alte Moukoko sicherte sich die Rekorde als jüngster deutscher U-21-Nationalspieler und als jüngster deutscher Torschütze in dieser Altersklasse. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1