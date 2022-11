Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße wittert die SG Azzurri/ Olympia Lampertheim nach dem dramatischen 4:3-Heimerfolg über den FV Biblis wieder Morgenluft im Abstiegskampf und hat die Rote Laterne wieder an den SV Lörzenbach zurückgereicht.

„Wir waren in den vergangenen Wochen oftmals auf Augenhöhe zum jeweiligen Gegner und haben uns nun endlich belohnt“, bemerkt SG-Trainer Giovanni Marino, der auch im kommenden Spiel etwas holen will. Das wird nicht ganz so einfach werden, denn die Lampertheimer gastieren am Sonntag um 15 Uhr beim heimstarken VfL Birkenau. „Birkenau spielt homogen, steht in der Abwehr stabil und hat vorne zwei gute Jungs“, sagt Marino und meint damit Florian Frölich und André Halblaub, die bislang 13 bzw. zwölf Treffer erzielt haben. Das soll jedoch für Lampertheim kein Grund sein, am Birkenauer Spenglerswald mit einer vermeintlichen Außenseiterrolle zufrieden zu sein. Auch die personelle Situation gibt durchaus Anlass zum Optimismus. Allerdings muss Giovanni Marino auf Francesco Fabrizio, Fatos Ramadani und Serdar Mentese verzichten. „Wir wollen in jedem Fall etwas mitnehmen“, will Marino im Kampf um den Ligaverbleib weiter punkten.

Mentale Blockaden beim FVB

Beim am vergangenen Sonntag unterlegenen FV Biblis ist die Stimmung im Keller. Und mit der mit vielen Talenten gespickten Elf von Eintracht Wald-Michelbach II stellt sich am Sonntag (15 Uhr) nicht gerade ein Aufbaugegner im Bibliser Pfaffenaustadion vor, was der FVB bei der 1:5-Pleite im Hinspiel bereits schmerzlichst erfahren musste. „Wir leisten uns einfach zu viele Fehler und zudem vermisse ich auch noch das nötige Glück“, sagt Biblis‘ Spielertrainer Torsten Schnitzer. Auch er sehnt die Winterpause ganz dringend herbei. „Da müssen wir unbedingt neue Kräfte sammeln“, sagt er. Gegen Wald-Michelbach will Schnitzer seine Spieler dazu ermutigen, dass sie ihre Angst, Fehler zu machen, ablegen sollen. „Viele Spieler sind gedanklich blockiert und ich werde den Hebel ansetzen, dass die Köpfe alsbald wieder frei werden“, verspricht der Übungsleiter. Mit Denny Osswald (Wadenverletzung) und Lucas Schestag, bei dem die Kniescheibe herausgesprungen ist, muss Schnitzer auf zwei Spieler verletzungsbedingt verzichten.

Ein packendes Verfolgerduell wartet auf die Fußballfreunde in Groß-Rohrheim, wo die gastgebende Alemannia den neuen Tabellenzweiten SG Unter-Abtsteinach am Sonntag (14 Uhr) empfängt. Die Elf von Georg Eckhardt will sich gegen den ehemaligen Verbandsligisten nicht nur für die 2:6-Hinspielniederlage revanchieren, sondern hat auch nach der jüngsten 1:4-Pleite beim TV Lampertheim etwas gutzumachen.

Angesichts der Tatsache, dass er das Hinspiel am 14. August nach Treffern von Kai Markert (2) und Maximilian Busch mit 3:1 für sich entschied, fährt der TV Lampertheim nicht ohne jegliches Selbstbewusstsein zum unangefochtenen Tabellenführer SG Odin Wald-Michelbach und will im Odenwald seine derzeit gute Form bestätigen. hias