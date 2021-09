Mit Körper und Köpfchen aus dem Tief

Ried. Im Duell zweier Mannschaft mit eher bescheidenem Saisonstart gastiert der TV Lampertheim bei der KSG Mitlechtern. Beide Mannschaften hatten in der jüngsten Vergangenheit Phasen, in denen sie in der Kreisoberliga oben mitspielten. Aber von einem solchen Höhenflug kann in dieser Saison wohl kaum ausgegangen werden. Stattdessen müssen beide Vereine ein wachsames Auge darauf werfen, nicht in den Abstiegssog hineinzugeraten.

„Jetzt stehen wir nur auf dem 15. Tabellenplatz und der wäre am Saisonende mit dem Abstieg verbunden“, stellt TVL-Pressesprecher Frank Willhardt nach der 2:3-Heimniederlage gegen die Tvgg Lorsch fest. Hier glich Noah Keller die zweimalige Lorscher Führung durch Philipp Dewald in der ersten Halbzeit zwar jeweils aus, doch nach dem Lorscher 2:3 in der 54. Minute durch Benjamin Krause gelang es Lampertheim nicht mehr, einen weiteren Treffer zu erzielen. „Ein solch schlechter Tabellenplatz soll kein Dauerzustand werden. Deswegen ist es zwingend notwendig, das Blatt zu wenden. Wenn uns dieses gelingen will, müssen wir besser kommunizieren, durchdachter kombinieren und uns körperlich sowie mental durchsetzen“, fordert Willhardt im Odenwald eine Leistungssteigerung.

Personell muss Coach Christian Schmitt auf die Verletzten Philipp Menges und Kai Knorr sowie den Rot gesperrten Marc Christopher Schader verzichten. Auch hinter Daniel Hartmann und Manuel Betzga stehen noch Fragezeichen.

Im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Fürth muss Marrtin Göring, der Trainer der AS Azzurri Lampertheim auf Marcel Rose (Wadenverletzung), Vincenzo Lucchese und Yusuf Bulucu (beide Arbeit) verzichten. Nachdem die Fürther in der abgebrochenen Saison 2020/21 auf dem ersten Platz lagen, tun sie sich in der laufenden Runde etwas schwerer, was die 0:3-Heimniederlage gegen die SSG Einhausen deutlich unter Beweis stellt.

Die Azzurri indes haben sich am Mittwoch für die 1:6-Auswärtsniederlage gegen die SSV Reichenbach rehabilitiert und gewannen beim Vorletzten Starkenburgia Heppenheim mit 5:2. In der vergangenen Saison trafen Fürth und die Azzurri übrigens kein einziges Mal aufeinander, denn als Ende Oktober 2020 die erste offizielle Begegnung anstand, war die Saison schon längst wegen Corona abgebrochen. hias