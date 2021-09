Mit Beckers Toren raus aus dem Keller

Bürstadt. Mit dem 5:1 (3:0)-Sieg beim TSV Lengfeld holte sich der SV DJK Eintracht Bürstadt am vergangenen Sonntag drei enorm wichtige Punkte. Zum zweiten Saisonerfolg der Grün-Weißen in der Gruppenliga steuerte Stürmer Vitali Becker gleich drei Tore bei. „Wir hatten sie schon gehörig unter Druck gesetzt, so dass Lengfeld ja auch zwei Eigentore zum 1:0 und 3:0 erzielt hat. Aber nach der Pause haben sie nach dem 3:1 mächtig Druck gemacht“, war es schließlich Becker, der den Hausherren mit dem 4:1 den Wind aus den Segeln nahm und in der Schlussphase dann auch noch das 5:1 draufpackte.

Eintracht-Stürmer Vitali Becker lässt sich von Büttelborns Luca Gerlach nicht vom Ball trennen. © Berno Nix

Dass es für seine Saisontore zwei, drei und vier bis zum 9. Gruppenligaspieltag brauchen würde, hatte der 29-Jährige dabei nicht unbedingt erwartet, der am 16. September bei der 1:5-Niederlage gegen den VfL Groß-Gerau seinen bis dato einzigen Saisontreffer erzielte.

Vitali Becker Vitali Becker wurde am 3. August 1992 im kasachischen Malovodnoe geboren. Er wohnt mit seiner Frau Angelina seit diesem Jahr wieder in Lampertheim, nachdem beide zwischenzeitlich in Bürstadt zuhause waren. Becker arbeitet als Zerspanungsmechaniker bei einer Metallwarenfirma in Hofheim. Mit dem Fußball begann er beim TV Lampertheim und spielte dort bis zur B-Jugend, ehe er zum VfB Lampertheim wechselte. Bis auf eine Saison beim FC Olympia Lampertheim (2013/2014) hielt er dem VfB Lampertheim bis 2018 die Treue. Vor der Saison 2018/2019 wechselte er zum Gruppenligisten Eintracht Bürstadt. and

Raus aus der Gefahrenzone

„Die letzten drei Punkte waren jetzt schon lange her“, ist Becker die Erleichterung über den Erfolg in Lengfeld anzumerken, schließlich hatte die Eintracht nach ihrem 5:1-Auftaktsieg gegen den FV Mümling-Grumbach am ersten Spieltag seitdem kein Ligaspiel mehr gewonnen. „Wir standen nach sieben Spielen mit nur drei Punkten da, das hatte so keiner erwartet“, hatte auch Becker nicht mit einem solch schwierigen Rundenauftakt gerechnet. „Wir haben auch in Spielen, in denen wir verloren haben, nicht schlecht gespielt. Aber wenn man unten drin steht, dann verliert man solche Spiele und gerät in eine Negativserie. Da gilt es dann erst einmal wieder rauszukommen“, taten aus Beckers Sicht den Grün-Weißen auch Verletzungen und Rote Karten alles andere als gut. „Wir haben eine gute Mannschaft, die eigentlich nicht da unten reingehört“, will der 29-Jährige mit der Eintracht möglichst bald die Gefahrenzone verlassen, droht in der Gruppenliga doch selbst dem Tabellen-14. der Direktabstieg in die Kreisoberliga.

Nicht nur der Sieg in Lengfeld machte den Grün-Weißen zuletzt Mut. Sie hatten schon zuvor eine klare Aufwärtstendenz erkennen lassen, als sei beim 2:2-Unentschieden gegen Geinsheim einen Zähler einfuhren und danach in der zweiten Runde des Kreispokals den Gruppenligakonkurrenten FC Fürth mit 3:1 aus dem Rennen warfen, wobei Becker mit dem Treffer zum 1:0 seine Torjägerqualitäten aufblitzen ließ. „Ich hoffe jetzt natürlich, dass auch unsere nächsten Spiele einen positiven Verlauf für uns nehmen und uns der Auswärtserfolg in Lengfeld weiteren Auftrieb gibt“, wünscht sich der schon seit einigen Jahren zum Stürmer umfunktionierte ehemalige Torhüter, dass die kleine Erfolgsserie der ETB anhält und sich möglichst in eine größere Siegesserie auswächst, zu der er auch selbst gerne noch das eine oder andere Tor beisteuern würde.

„Natürlich wäre es schon am Samstag im Heimspiel gegen den FC Türk Gücü Rüsselsheim wichtig, weiter zu punkten. Dieses Spiel dürfen wir auf keinen Fall verlieren“, weiß Becker, dass die Gäste aus der Opelstadt ein Tabellennachbar sind. Dass die Rüsselsheimer bereits am Donnerstagabend im Heimspiel gegen den TSV Höchst gefordert sind, sieht der 29-Jährige nicht als Vorteil für Bürstadt. „In der Gruppenliga sind die Mannschaften in den letzten Wochen Spiele unter der Woche gewohnt“, ist Becker froh, dass die ETB selbst diesmal keine englische Woche zu bestreiten hat. Während er mit der Eintracht fußballerisch auf einen guten Start in den Monat Oktober hofft, fiebern er und seine Frau Angelina vor allem dem November entgegen: Dann soll ihr Töchterchen das Licht der Welt erblicken.