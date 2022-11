Minacapilli zu schnell für den ASV

Mannheim. Der SV Seckenheim hat sich in der Fußball-Kreisklasse A I den Frust der vergangenen Wochen von der Seele geschossen und zudem ein weiteres ungewohntes Erfolgserlebnis gefeiert: Beim 5:0 (3:0)-Heimsieg gegen den ASV Feudenheim blieb die Mannschaft von SV-Trainer Bartosz Franke am 14. Spieltag der Saison erstmals ohne Gegentreffer und stoppte die jüngste Gegentorflut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Truppe kann guten Fußball spielen und hat es heute auf den Platz gebracht. Sie war konzentriert und hat kaum Torchancen zugelassen. Dann kommt auch mal so ein Ergebnis zustande. Fünf Tore muss man aber auch erst mal schießen“, sagte Franke, der sich neben einer spielfreudigen Offensive vor allem über die neue defensive Stabilität und die Vermeidung gravierender Abwehrfehler freute.

Bereits in der Anfangsphase stellte Seckenheim die Weichen auf Sieg. Nach einem langen Ball überwand Sven Antos den herauseilenden ASV-Keeper zur Führung (12.). Kurze Zeit später verpasste Guiseppe Minacapilli für den SV nachzulegen, als er mit einem Schlenzer nur die Latte traf. Im zweiten Versuch machte es der quirlige Linksaußen dann besser und vollendete zum 2:0 (26.). Erneut resultierte der Treffer aus einem langen Ball.

Mehr zum Thema Fußball-Kreisklasse A 1 Burgey ärgert Anfälligkeit bei Standardsituationen Mehr erfahren

„Seckenheim hat die Bälle super hinter die Kette gespielt und mit ihren pfeilschnellen Spielern die Lücken in unserem Zentrum ausgenutzt. Wir waren zu weit weg von den Gegenspielern und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht in den Griff bekommen. In der zweiten Hälfte war es besser“, analysierte ASV-Trainerin Kerstin Burgey die Probleme in der Verteidigung. Doch auch offensiv blieb Feudenheim weitestgehend blass. Kurz vor dem Pausenpfiff verspielte der ASV eine aussichtsreiche Freistoßsituation am gegnerischen Strafraum und fing sich den Konter zur Vorentscheidung ein. Erneut war es Minacapilli, der zu schnell für die Feudenheimer Restverteidigung war und nach einem Abpraller zuschlug (45.+3).

„Einer der besten Linksaußen“

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Feudenheim etwas verbessert, die erste Torgelegenheiten für den ASV blieben durch Deniz Ertas und Vito Pasculli jedoch ungenutzt. Besser machte es Hamdi Gharbi auf der anderen Seite. Nach einer Standardsituation wurde der Torschütze sträflich alleine gelassen und staubte zum 4:0 ab (60.). Für den Höhepunkt in einer abflachenden Partie sorgte abermals Minacapelli, der nach präzisem Zuspiel von Tufan Bülbül seinen Dreierpack perfekt machte. „Er ist einer der besten Linksaußen der Liga. Wenn er noch etwas ruhiger agieren würde, könnte er noch effektiver sein. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns, der immer Gas gibt“, lobte Seckenheims Trainer Franke seinen Kapitän, der sein Torekonto auf elf Treffer ausbaute.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause empfängt Seckenheim den Tabellenzweiten TSG Rheinau, ASV Feudenheim spielt beim Letzten Bosna Mannheim.