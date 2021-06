MFC angelt sich Ex-Profi

Mannheim. Ex-Fußball-Profi Timo Staffeldt spielt in der nächsten Saison für den MFC 08 Lindenhof in der Kreisliga. Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere feierte der 37-Jährige beim Karlsruher SC. Dort stand der Mittelfeldmann in insgesamt 24 Bundesligapartien auf dem Feld, weit über 100 Mal trug er das Trikot des KSC in der 2. Liga. Der gebürtige Heidelberger stand auch in Diensten des VfL Osnabrück oder Alemannia Aachen. Zuletzt schnupperte er Landesligaluft beim ASV/DJK Eppelheim, jetzt also der Wechsel an den Promenadenweg.

Zustande kam dieser Coup über Mathias Pfitzner, den neuen Co-Trainer des MFC 08 Lindenhof. Vor drei Jahren wechselte Pfitzner nach vielen Spielzeiten in höheren Klassen zurück zu seinem Heimatverein, kam aber aufgrund diverser Verletzungen nie richtig in Tritt. Mit dem Ex-Profi Staffeldt verbindet ihn nicht nur die Leidenschaft zum Fußball, beide spielen auch gemeinsam Tennis. Auf dem roten Sand konnte der Mannheimer Pfitzner dann seinen Kumpel von einem Wechsel zum MFC überzeugen. bah