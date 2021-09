Messis Erlösung

Paris. Für Englands Fußball-Legende Gary Lineker war Lionel Messis erster Treffer für Paris Saint-Germain ein „Wundertor“, die Medien priesen den Ausnahmekönner und auch der Superstar war nach seiner Premiere bester Laune. „Es war der perfekte Abend gegen einen tollen Gegner. Ich bin sehr glücklich, ein Tor erzielt zu haben. Es war erst mein zweites Spiel im Prinzenpark. Ich gewöhne mich Schritt für Schritt ein“, sagte Messi nach dem 2:0 (1:0)-Champions-League-Heimsieg gegen Manchester City bei Canal Plus freudestrahlend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor allem für den ablösefrei vom FC Barcelona gekommenen Argentinier dürfte sein erstes Tor im neuen Trikot eine kleine Erlösung gewesen sein. Und für PSG die Hoffnung, dass der 34-Jährige nun so richtig durchstartet. Zumal das Tor am Dienstagabend in einer kongenialen Zusammenarbeit mit dem abwanderungswilligen Kylian Mbappé zustande gekommen war.

„Ich stelle mich auf mein neues Team ein. Je öfter wir zusammen spielen, desto besser wird unsere Beziehung auf dem Platz werden“, sagte der sechsmalige Weltfußballer, der zuletzt angeschlagen war und in der Ligue 1 zweimal aussetzen musste. „Wir müssen zusammenwachsen und weiter unser Bestes geben“, sagte Messi. dpa