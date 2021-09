Messi führt Argentinier vom Feld

São Paulo. Es dürften Bilder sein, die in keinem Jahresrückblick fehlen werden. Gestikulierende Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Anvisa am Spielfeldrand, überraschte Weltstars auf dem grünen Rasen in São Paulo. Nach knapp sechs Minuten war der Klassiker zwischen Brasilien und Argentinien beendet. Der Grund: Vier argentinische Nationalspieler haben gegen die Quarantänevorschriften verstoßen, so sieht es zumindest die Behörde. Die Profis aus der englischen Premiere-League Emiliano Buendia, Emiliano Martinez (beide Aston Villa) sowie Cristian Romero und Giovani Lo Celso (beide Tottenham) hätten gemäß brasilianischer Bestimmungen eigentlich nicht einreisen dürfen, weil sie aus einem Virus-Variantengebiet kommen – nämlich Großbritannien. Umgekehrt hatte Brasilien auf eine Vielzahl seiner Nationalspieler verzichten müssen, die in England unter Vertrag stehen. Die Premier-League-Clubs hatten ihrerseits die Notbremse gezogen, denn sonst hätte den Brasilianern bei deren Rückkehr ebenfalls eine Quarantäne gedroht.

Nun muss der Weltverband-FIFA entscheiden, ob und wie das Spiel gewertet wird. FIFA-Präsident Gianni Infantino wollte am Tag danach noch keine Position beziehen: „Gestern Abend, jeder hat gesehen, was passiert ist im Spiel zwischen Brasilien und Argentinien – den beiden glorreichsten südamerikanischen Teams. Einige Offizielle, die Polizei, Sicherheitskräfte haben den Rasen nach ein paar Spielminuten betreten und Spieler vom Platz geführt“, sagte der Schweizer am Montag bei der Generalversammlung der Europäischen Club-Vereinigung ECA in Genf. „Das ist verrückt. Aber wir müssen mit diesen Herausforderungen umgehen, die on top kommen auf die Corona-Krise.“

Vorwurf der illegalen Einreise

Laut eigenen Angaben hatte die Gesundheitsbehörde Quarantäne für in England tätige Profis angeordnet. Zuvor sollen die Argentinier bei der Einreise getrickst haben. So sollen sie bei der Weiterreise aus Caracas nach dem ersten von drei Qualifikationsspiel innerhalb von zwei Wochen in Venezuela laut Anvisa nicht angegeben haben, dass sie in den vergangenen 14 Tagen im Vereinigten Königreich, Nordirland, Südafrika oder Indien gewesen sind. Ausländische Reisende, die in diesem Zeitraum dort waren, dürfen wegen der Corona-Beschränkungen aber gar nicht nach Brasilien einreisen, sie haben sich demnach illegal im Land befunden.

Damit droht ein sportpolitisches Debakel für den argentinischen Fußball-Verband, der trotz einer heutzutage alles durchleuchtenden Medienlandschaft offenbar darauf hoffte, dass niemand etwas von diesem Trick mitbekommt. Oder es nicht besser wusste. Anvisa-Funktionär Antonio Barra Torres warf der argentinischen Delegation vor, „einen notorischen Verstoß gegen die Interministerielle Verordnung Nr. 655/2021 und die brasilianischen Einwanderungskontrollregeln“ begangen zu haben.

Argentiniens Weltstar Lionel Messi machte dagegen der Behörde schwere Vorwürfe: „Haben sie auf den Beginn des Spiels gewartet? Warum haben sie uns nicht vorher oder im Hotel gewarnt? Sie hätten es erklären können, und die Sache wäre erledigt gewesen“, sagte Messi nach dem Spielabbruch. Messi soll maßgeblich dafür verantwortlich gewesen sein, dass sich die argentinische Mannschaft komplett zurückgezogen hat: „Entweder spielen alle oder keiner“, soll Messi laut argentinischen Medien gedroht haben.

Unklar ist, wie es nun weitergeht. Brasilien führt mit der Maximalausbeute von 21 Zählern aus den bisherigen sieben Spielen die Tabelle an und könnte eventuell einen Punktverlust am grünen Tisch deutlich leichter verkraften als Argentinien (15 Zähler). Den „Albiceleste“ sitzen auf den Plätzen drei bis fünf Ecuador (13), Uruguay (12) und Kolumbien (10) im Nacken. Nur die ersten vier Mannschaften lösen nach insgesamt 18 Spielen ihr Ticket direkt für das WM-Turnier in Katar. Eine Wiederholung oder Fortsetzung scheint angesichts des ohnehin schon überfüllten Terminkalenders kaum umsetzbar. Wahrscheinlicher ist wohl, dass Argentinien die drei Punkte kampflos verliert.

Widersprüchliche Aussagen

Das würde Verbandspräsident Claudio Tapia unter Druck setzen. Tapia wehrte sich deshalb mit einer komplett gegensätzlicher Darstellung, die es nun zu klären gilt: „Die Gesundheitsbehörden haben ein Protokoll genehmigt, das wir in vollem Umfang eingehalten haben.“ Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni stellte sich hinter seine und die Spieler des Gegners: „Wir wollten das Spiel spielen, die brasilianischen Spieler auch. Es hätte ein Fest für alle sein sollen, um die besten Spieler der Welt zu genießen.“