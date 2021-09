Messi bereit für Duell mit Guardiola

Paris. Lionel Messi hat nach seiner Knieblessur das Abschlusstraining von Paris Saint-Germain vor dem Kracher-Spiel in der Champions League gegen Manchester City bestritten. Gut gelaunt und ohne sichtbare Beeinträchtigungen absolvierte er am Montag zunächst das Aufwärmprogramm und dann Spielformen in kleineren Gruppen – die ersten 15 Minuten des Trainings wurden von PSG am Montagmittag live auf der Homepage übertragen.

Es deutet also alles darauf hin, dass Messi nach zwei Spielen Pause zurückkehrt. In der Partie der Ligue 1 gegen Lyon hatte sich der 34 Jahre alte Fußball-Superstar eine Verletzung im linken Knie zugezogen. Eine Untersuchung hatte nachträglich Anzeichen von Blutergüssen am Knochen ergeben. Gegen Manchester City würde es an diesem Dienstag (21 Uhr) im Parc des Princes zu einem besonderen Wiedersehen mit City-Coach und Ex-Trainer Pep Guardiola kommen. dpa