Mannheim. Christian Bauer will dieses Gefühl noch einmal spüren. Der Aufstieg in die Landesliga mit seinem MFC 08 Lindenhof könnte einer der letzten großen Karrierehöhepunkte für den Kapitän werden. Am Sonntag trifft der 34-Jährige mit seinem Team im Showdown um die Relegation auf den Zweitplatzierten SC Rot-Weiß Rheinau. Da dem MFC noch drei Zähler aus dem abgebrochenen Spiel gegen Friedrichsfeld zugesprochen werden, liegen beide Mannschaften gleichauf in der Tabelle – mehr Spannung geht nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Für uns ist jetzt beides möglich. Der Aufstieg, genauso wie der Sieg gegen Rheinau. Unser Team hat in dieser Saison immer eines gezeigt: In entscheidenden Spielen sind wir da“, erklärt Bauer, der am Sonntag wegen einer Corona-Erkrankung wohl nicht mit ins Geschehen eingreifen kann. Die Marschroute ist für den Rechtsfuß dennoch klar: „Wir werden uns nicht vor Rheinau verstecken, auch wenn sie große Qualität in den eigenen Reihen haben. Es wird ein brisantes Spiel zweier Mannschaften, für die es um einiges geht. Wir kennen aber unsere Stärken genau und wollen sie auch am Sonntag einsetzten“. Eine dieser großen Stärken: MFC-Stürmer Ivan Vlaho. Der Goalgetter führt mit aktuell 30 Saisontreffern die Torjägerliste deutlich an.

Lindenhofs Ivan Vlaho (vorne) hat schon 30 Mal getroffen. © Berno Nix

Die Sturmreihe der Rheinauer hingegen macht SC-Coach Peter Brandenburger große Sorgen. Die stärkste Offensive der Liga ist von großem Verletzungspech geplagt: Darnell Hill (20 Tore), Dino Smajlovic (15 Tore) und auch Boban Peric (12 Tore) sind vor dem Spitzenspiel verletzt. Nach Corona-Ausfällen zum Rückrundenbeginn jetzt also auch noch das. Dennoch gilt für Brandenburger: Verlieren verboten. „Wir werden uns jetzt nicht hinten reinstellen und lauern, das können wir auch gar nicht. Es wird am Sonntag ein Team auf dem Platz stehen, das natürlich gewinnen will. Klar ist eben: Gegen einen direkten Konkurrenten um die Relegation willst du eigentlich keine Federn lassen.“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ergänzend stehen dem SC-Trainer für das Spitzenspiel auch noch Kräfte aus der eigenen A-Jugend zur Verfügung. Bei einem Unentschieden im Topspiel könnte eine andere Mannschaft einen Coup im Relegationsrennen landen. Die SpVgg Wallstadt liegt nur einen Punkt hinter Platz zwei und trifft auf die TSG Eintracht Plankstadt. Auch der VfB Gartenstadt hofft noch auf Patzer der Konkurrenz, um noch einmal ganz oben anzugreifen. bah