Matthäus übergibt Maradonas Finaltrikot von 1986

Madrid. Das Trikot, das Fußballlegende Diego Armando Maradona im WM-Finale 1986 zwischen Argentinien und Deutschland (3:2) in Mexiko trug, ist dank Lothar Matthäus (re.) wieder in argentinischer Hand. Der frühere deutsche Nationalspieler hatte das Jersey seit 36 Jahren in seinem Besitz, weil er es damals im Trikottausch von seinem Gegenspieler erhalten hatte.

In Madrid übergab er nun das blau-weiß gestreifte Hemd mit der Rückennummer 10 dem argentinischen Sammler Marcelo Ordás, dessen Wandermuseum „Legends“ eine der größten Trikotsammlungen der Welt beinhaltet. In den kommenden Monaten wird das Museum in Madrid einen festen Sitz bekommen. „Es war immer eine große Ehre, gegen ihn zu spielen, weil er einfach der Beste war“, sagte Matthäus über den verstorbenen Maradona.