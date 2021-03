Ried. Nach der EM im Sommer endet die Ära von Bundestrainer Joachim Löw. Der 61-Jährige, der 2004 als Assistent von Jürgen Klinsmann beim DFB einstieg, hat in der vergangenen Woche seinen Rücktritt nach 15 Jahren als Cheftrainer angekündigt. „Högschde Zeit“ oder schade? Hat „Jogi“ mit seiner Spielidee auch den Amateurfußball geprägt? Und: Wer soll Löws Nachfolger werden? Diese Redaktion hat sich im Ried umgehört.

AdUnit urban-intext1

Patrick Andres (Sportausschusschef SG Olympia/VfB Lampertheim): „Im ersten Moment habe ich gedacht: Gott sei Dank. Es gibt einige Probleme, nicht zuletzt die Debatte um die Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels. Da habe ich mich schon gefragt: Warum tut der Mann sich das noch an? Vielleicht hat Löw den richtigen Zeitpunkt für den Absprung verpasst. Ob das nach dem WM-Titel 2014 gewesen wäre, weiß ich nicht. Spätestens nach Russland hätte er aber einen Schlussstrich ziehen müssen. Dennoch muss man den Hut vor Löw ziehen. Der deutsche Fußball hat ihm viel zu verdanken. Die Euphorie rund um die Nationalmannschaft hat man auch im Amateursport gespürt. Taktisch haben wir viel übernommen. Heute sprichst du ganz normal von Dreier-, Vierer- und Fünferketten, von falschen Neunern und doppelter Sechs. Zuletzt hat sich beim DFB aber vieles selbstverständlich angefühlt. Auch das hat sich bis zu den Amateuren runtergezogen. Ich hoffe, dass die Entscheidung dem DFB-Team einen Ruck gibt. Ich bin kein Bayern-Fan, aber gerade über Thomas Müller sollte man sich reiflich Gedanken machen. Fünf Euro ins Phrasenschwein, aber: Deutschland ist eine Turniermannschaft. Unser Anspruch kann und sollte es immer sein, mindestens ins Halbfinale zu kommen. Ich hätte einige Kandidaten, die sind aber alle besetzt. Jürgen Klopp zum Beispiel – wer wünscht sich den Mann nicht? Mein Favorit ist jetzt Hansi Flick. Lothar Matthäus soll bei ‚Sky’ bleiben, da macht er gute Analysen.

Alexandra Nagy (Kreismädchenreferentin aus Bürstadt, Klassenleiterin der Region Darmstadt bei den B-, C- und D-Mädchen, Schiedsrichterin): „Ich bin eher bei denen, die sagen: ‚Endlich geht er’. Es ist Zeit für etwas Neues. Klar, Jogi Löw hatte seine Erfolge, in letzter Zeit hat es aber nicht mehr so funktioniert. Woran es lag? Gute Frage. Der deutsche Fußball hat Entwicklungen verschlafen, andere haben aufgeholt. Eigentlich wäre ich für Jürgen Klopp als Nachfolger, aber er hat ja schon gesagt, dass er nicht möchte. Ich glaube nicht, dass eine Silvia Neid große Chancen hat. Dann schon eher ein Hansi Flick, der das Umfeld als Co-Trainer kennt. Wichtig wäre jetzt, erfahrene Spieler wie Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng wieder mit an Bord zu nehmen und nicht nur auf Junge zu setzen.“

Tunjo Bozanovic (Sportlicher Leiter JFV Bürstadt): „Mit der WM 2006 kam ein Riesenhype, jeder wollte Fußball spielen. Und wenn Deutschland gespielt hat, musste man dabei sein. In den letzten zwei, drei Jahren habe ich Länderspiele aber nur noch nebenher wahrgenommen, sofern es kein Spitzenspiel oder WM-Spiel war. Es ist eben eine lange Ära und es sind immer dieselben Aussagen. Die Leute haben sich etwas sattgeschaut. Dazu kommt, dass sich der DFB mit seinen eigenen Problemen von der Basis entfernt hat. Wenn ein Länderspiel um 21 Uhr beginnt, können jüngere Jugendspieler kaum noch zuschauen. Auch die Eintrittspreise sind nicht familienfreundlich. Für Löws Nachfolge sind einige Namen genannt worden: Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann, Lothar Matthäus. Die haben aber Ecken und Kanten, klare Meinungen – und würden alles auf den Kopf stellen. Dazu ist der DFB noch nicht bereit. Ich glaube, dass es auf eine interne Lösung hinauslaufen wird. Wenn Hansi Flick nicht zu haben ist, wird Stefan Kuntz die Übergangslösung sein, bis Flicks Vertrag bei den Bayern ausläuft.“

AdUnit urban-intext2

Karl-Heinz Göbel (Ex-Trainer VfR Bürstadt und Olympia Lampertheim): „Es ist ein sehr mutiger Schritt von Joachim Löw, den Weg für jemanden freizumachen, der neue Ideen hat. Ich denke, es ist auch ein sehr guter Zeitpunkt dafür. Unterm Strich war es eine lange, erfolgreiche Zeit und Löw war in dieser Zeit der absolut richtige Trainer für den DFB. Was ich ihm ankreide, ist der radikale Schnitt, Boateng, Hummels und Müller zu streichen. Damit hat er den jungen Spielern einen Freifahrtsschein gegeben. Für mich gibt es nur einen Nachfolger: Hansi Flick, der mit seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten prädestiniert ist. Klopp ist ein Vereinstrainer, er braucht die tägliche Action. Ein zweiter Mann fällt mir absolut nicht ein.“