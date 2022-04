Er sagt es zweimal, dreimal, dann dasselbe in anderen Worten. Es ist Pellegrino Matarazzo wichtig, dass diese Botschaft ankommt. Der Trainer des VfB Stuttgart will auf keinen Fall, dass seiner Mannschaft Angst nachgesagt wird. Jetzt, wo der Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt in der finalen Phase angelangt ist.

Zuletzt bei der überaus schmerzhaften 0:2-Niederlage beim direkten Rivalen

...