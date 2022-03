Marino feiert guten Azzurri-Einstand

Ried. Zufriedene Gesichter bei allen drei Kreisoberliga-Vereinen aus dem Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“, die am Sonntag im Einsatz waren. Für die größte Überraschung sorgten dabei die Fußballer des TV Lampertheim, die bei der Spielvereinigung Fürth mit 1:0 gewannen. Aber auch das deutliche 4:0 des FC Alemannia Groß-Rohrheim über die SSV Reichenbach ist aller Ehren wert. Von einem geglückten Einstand kann auch Giovanni Marino, der neue Trainer der AS Azzurri Lampertheim sprechen, denn seine Mannschaft erreichte gegen die spielerisch starke SG Unter-Abtsteinach ein 1:1.

A. Lampertheim – U.-Abtst. 1:1 (0:0)

Nach dem Unentschieden hatte Giovanni Marino allen Grund zur Zufriedenheit: „Meine Mannschaft hat taktisch sehr klug gespielt und so wenig Chancen der Unter-Abtsteinacher zugelassen. Wer gegen so einen Gegner nicht aufpasst, der ist schnell auch mal im Hintertreffen.“ Und da die Azzurri-Abwehr in den ersten 45 Minuten sehr feststand, ging es torlos in die Kabinen.

Doch nach dem Wechsel waren es nicht die Unter-Abtsteinacher, sondern die Associazione Sportiva, der im Adam-Günderoth-Stadion das 1:0 gelang. Dieser Treffer gelang Nunzio Pelleriti, der einen langen Ball aufnahm und ihn über den Unter-Abtsteinacher Torwart hinweg ins Tor lupfte – 1:0.

Kurze Zeit danach kamen die Lampertheimer zu zwei gefährlichen Distanzschüssen von Oliver Bayer und Nunzio Pelleriti, die jedoch nichts einbrachten. „In der Mitte der zweiten Halbzeit haben wir es versäumt, den Sack zuzumachen. So dürfen wir uns nicht beschweren, wenn wir den Platz nicht als Sieger verlassen“, bedauerte Marino. So nahm das Unglück in der 82. Minute seinen Lauf, als Unter-Abtsteinachs Mirko Ragusa nach einer Ecke zum 1:1 einköpfte.

SV Fürth – TV Lamperth. 0:1 (0:0)

Einstand nach Maß für das Lampertheimer Interims-Trainerduo Robert Meier/Sebastian Steffan. Denn trotz der angespannten personellen Situation nahmen die Turner beim Tabellennachbarn aus Fürth drei Punkte mit, die im Kampf um den Klassenerhalt sehr wertvoll sein können. „Natürlich haben auch wir heute unsere Chancen gehabt. Aber die Lampertheimer waren vor dem Tor einfach effizienter“, fand Fürths Pressesprecher Max Wenisch, der letztlich von einer „ausgeglichenen Begegnung“ sprach.

War es in der 25. Minute noch Rückkehrer Tim Gärtner, der bei einem Angriffsversuch knapp scheiterte, so zeigte Robert Meier seinen Spielern in der 65. Minute, wie man es macht: Nach einem Eckball von Joshua Schöner wurde zunächst ein TVL-Schussversuch von der Fürther Verteidigung noch abgewehrt, ehe Meier im zweiten Versuch erfolgreich zum 0:1 einköpfte und David Hummel im Fürther Tor keine Chance ließ.

Groß-Rohrh. – Reichenb. 4:0 (4:0)

Eine starke Halbzeit genügte dem FC Alemannia Groß-Rohrheim um zu einem deutlichen Heimsieg gegen die Reichenbacher zu kommen, die in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit dem Lokalrivalen TSV Reichenbach bilden werden.

Den Torreigen eröffnete dabei Adis Dolicanin in der 20. Minute, als er nach einer schönen Einzelleistung traf. Seine Qualitäten als Vorbereiter stellte Noel Müller in dieser Begegnung zweimal unter Beweis. Als in der 31. Minute seine Flanke Patrick Merbach erreichte, köpfte dieser zum 2:0 ein. Vier Minuten später hieß es nach Emre Kilics 25-Meter-Freistoß 3:0.

Auch in der 43. Minute fand Noel Müllers Flanke reißenden Absatz. Denn dieses Mal erreichte sie Filipe Leao Ferreira, der zum vorzeitigen 4:0-Endstand einköpfte – die Partie war entschieden. hias