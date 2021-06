Marc Stevermüer überzeugt: Belgier besiegen geschockte Dänen

Mannheim. Niederlande - Österreich (17. Juni, 21 Uhr)

Keine Frage, ein paar feine Fußballer haben die Niederländer wieder einmal in ihren Reihen. Doch man wird auch bei dieser Generation das Gefühl nicht los, dass es für ganz oben nicht reicht. Zumal mit Virgil van Dijk der absolute Anführer und Abwehrstabilisator fehlt, das sah man schon beim 3:2-Erfolg über die Ukraine. Der Mann vom FC Liverpool wäre zweifelsohne der richtige Gegenspieler für Österreichs Topstürmer Sasa Kalajdzic, der in der Bundesliga beim VfB Stuttgart für Furore sorgt. Der Angreifer trifft auch diesmal und der mit vielen Bundesliga-Profis wie David Alaba, Michael Gregoritsch, Martin Hinteregger und Xaver Schlager gespickte Austria-Kader wird es den Niederländern extrem schwer machen. Doch am Ende jubelt "Oranje".

Mein Tipp: 2:1

Dänemark - Belgien (17. Juni, 18 Uhr)

Die tapferen Dänen spielen weiter. Doch eigentlich ist für sie das Turnier nach den traumatischen Ereignissen rund um Christian Eriksen schon vorbei. Denn es scheint schwer vorstellbar, dass die Mannschaft emotional noch einmal in die EM und entsprechend ihre Konzentration findet. Der ewige Geheimfavorit Belgien trumpfte unterdessen zum Auftakt beim 3:0 über Russland auf, steht in diesem Turnier aber auch unter Zugzwang. Denn aus der einst goldenen droht eine unvollendete Generation zu werden. Klar, Stürmerstar Romelu Lukakau befindet sich in der Form seines Lebens. Aber andere einstige Spitzenkräfte haben längst ihren Zenit überschritten. Man denke da nur an Eden Hazard, auch die Abwehrreihe ist in die Jahre gekommen. Gespannt darf man sein, wie sich Mittelfeldabräumer Axel Witsel nach monatelanger Verletzungspause präsentiert und ob Kevin de Bruyne zum Einsatz kommt.

Mein Tipp: 2:1

Ukraine - Nordmazedonien (17. Juni, 15 Uhr)

Machen wir uns nichts vor: Dieses Spiel klingt zwar nicht wie ein Finale, aber es ist eines. Beide Mannschaften kämpfen in der Gruppe C um Rang drei und die damit verbundene Hoffnung, als einer der besten Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen. Die Nordmazedonier überraschten zuletzt zwar in der WM-Quali mit einem Sieg in Deutschland. Aber schon beim 1:3 gegen Österreich zeigten sich die erwarteten Schwächen.

Mein Tipp: 1:0

