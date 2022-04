Mannheimer Trainer Christian Titz führt Magdeburg in 2. Liga

Magedburg/Mannheim. Der 1. FC Magdeburg kehrt nach zwei Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Das Team von Trainer Christian Titz siegte am Sonntag 3:0 (2:0) gegen den FSV Zwickau und machte bereits drei Spieltage vor Schluss die Meisterschaft in der 3. Liga perfekt. Magdeburg krönte mit dem vorzeitigen Aufstieg eine überragende Saison, in der die Mannschaft nie schlechter als Dritter und seit Anfang September Tabellenführer war.

Vater des Erfolgs ist Trainer Titz. Der 51-jährige Mannheimer übernahm die Mannschaft im Februar des vergangenen Jahres und rettete den FCM mit einer starken Rückrunde vor dem Abstieg. Danach startete der FCM mit Titz und dem Ex-Sandhausener Sportchef Otmar Schork Richtung 2. Liga durch.

