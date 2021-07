Manager braucht schnell Erfolge: Auch Bierhoff unter Druck

München. Auch wenn Fußball-Deutschland weiter mehr oder weniger aufgeregt über Fehler und Versäumnisse diskutiert – der Ex ist abgetaucht. Weitere Vorhaben? Nein. Neuorientierung? Auf Eis gelegt. Analyse des Scheiterns? Hat sich erledigt. Nicht einmal Pläne für „den Urlaub“ hat Joachim Löw, noch für „sonst irgendwelche Dinge“, teilte der Langzeit-Bundestrainer bei seinem letzten DFB-Auftritt mit. Jetzt sind andere am Zug und in der Pflicht – allen voran Löws langjähriger Vertrauter Oliver Bierhoff.

Seit 17 Jahren verantwortet der ehemalige Stürmer die Belange der deutschen Vorzeigeelf. Wie Löw darf Bierhoff für sich in Anspruch nehmen, die positive Erneuerung des Nationalteams bis hin zum WM-Titel 2014 entscheidend mitgeprägt zu haben. Aber jetzt ist Bierhoff auch ein Verlierer dieser EM – und der vorangegangenen drei Jahre. Dass nach dem blamablen Vorrunden-Aus bei der WM 2018 aufgestellte Konzept der Erneuerung weiter mit Löw griff nicht. „Es tut sehr weh“, sagt Bierhoff nach dem Achtelfinal-K.o. gegen England. „Wir sind nicht zufrieden. Unser Anspruch ist es, zu den Besten zu gehören.“ Das böse Ende hatte auch er nicht erwartet.

„Ein bisschen stolz“ sei er darauf, „alles gut und ruhig im Vorfeld gemanagt zu haben“, sagte Bierhoff noch vor dem EM-Start. Nun aber müssen seine neuen Trümpfe beim Nationalteam schnell stechen, allen voran sein Kreuzbube Flick. Schon in der WM-Qualifikation im September wäre ein weiterer Rückschlag verheerend und könnte die Turnierteilnahme im Dezember 2022 in Katar in höchste Gefahr bringen. „Wir müssen einen Mix finden zwischen mittelfristigem Aufbau und dem Erfolg, den du kurzfristiger haben musst“, sagte Bierhoff deshalb.